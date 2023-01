Sönke Rothenberger wint debuut met Matchball

Afgelopen december kocht familie Rothenberger Matchball OLD (Millennium x De Niro) en pas kort geleden arriveerde de drievoudig WK-finalist op stal bij Sönke Rothenberger. Ondanks die korte tijd maakte het kersverse duo vandaag een uitstekend debuut. Op een nationale wedstijd in Ankum was er een score van 72,400% en daarmee wonnen ze met bijna twee procent voorsprong de Grand Prix.