Spannend eerste onderdeel NK junioren: De Bock en Willig over 70%, Niessen geeft op

Rick Helmink
Annabell de Bock met Ostilio. Foto: Madu Shots.
Door Rick Helmink

Het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap voor junioren was spannend vandaag. Spannend in de zin dat behoorlijk wat paarden de ring spannend vonden en ook spannend voor bondscoach Monique Peutz. De combinatie die vorige week nog alle juniorenproeven in Lier won met dikke scores – Esmae Niessen met Florado M – verliet in Ermelo voortijdig de baan (in verband met spanning bij Florado M). De twee combinaties die op de eerste observatie in Exloo overall ook al het hoogst scoorden stonden bovenaan in de landenproef: Annabell de Bock met Ostilio (v. Vivaldi) kwam op 70,879% en Mirthe Willig kwam met de thuisgefokte Just Biantoes SW (v. Desperado) op 70,152%.

