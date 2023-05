Springbank II VH gaat Vainqueur voorbij in kwalificatie Derby Stars von Morgen

Yara Reichert en Springbank II VH (v. Skovens Rafael) hebben op Pferd International München de kwalificatie voor de halve finale van de Derby Stars von Morgen gewonnen. Met 72,736% gingen Reichert en de negenjarige SWB-hengst voorbij Dorothee Schneider en de Vivaldi-zoon Vainqueur. Daarmee waren de rollen omgedraaid ten opzichte van de Intermédiaire II een dag eerder.

Het werd geen unanieme overwinning voor Reichert. Vier van de vijf juryleden plaatsen haar aan kop met scores tussen de 73,157% en de 74,473%, het vijfde jurylid dacht daar met 68,421% en een zesde plaats iets anders over. Dit jurylid zag in Schneider en Vainqueur de winnaars. Schneider, die in München-Riem haar eerste wedstrijd met de voorheen door Hubertus Schmidt gereden hengst rijdt, scoorde 72,394%.

De nummer drie, Laura Strobel met de Trakehner-hengst High Motion TSF (v. Saint Cyr) realiseerde een score van 69,50%.

Uitslag.

