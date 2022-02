Springbank II VH wint Inter I-debuut met Yara Reichert

Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) heeft op de nationale wedstrijd in het Duitse Darmstadt-Kranichstein zijn debuut in de Intermédiaire I gewonnen. De populaire SWB-hengst liep onder het zadel van zijn eigenaresse Yara Reichert naar 73,465%. Met Valverde NRW (Vitalis x Ampère) kwam de amazone in de Inter II tot een score van 68,246%.

Duitse zakenvrouw Yara Reichert schafte Springbank II VH in mei vorig jaar aan en maakte niet lang daarna haar internationale debuut met de vos. In augustus reed ze de hengst vervolgens op het WK Jonge Dressuurpaarden. Bij zijn Inter I-debuut in Darmstadt-Kranichstein overtuigde Springbank II VH vooral in de draftour. Daarvoor kon de jury meerdere achten en zelfs een negen kwijt.

Met de eveneens in mei 2021 aangeschafte Valverde reed Yeichert de Inter II. De proef verliep op een misser in de eners na foutloos.

Bron: Horses.nl