De goedgekeurde Holsteiner hengst Helenenhof's Catoo (v. Con Air) wint in Ankum de Grand Prix Spécial met 72.092%. De geheel springgefokte Holsteiner, die nu onder Rainer Schwiebert loopt, deed het al eerder goed in de dressuurring. In 2011 werd hij Bundeskampioen bij de vierjarigen.