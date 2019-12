Stephanie de Frel van VMF naar Judy de Winter: ‘Deze kans kon ik niet laten gaan’

Na bijna zeven jaar is er een einde gekomen aan het dienstverband van Stephanie de Frel bij VMF Stalbles. De internationale Grand Prix-amazone wilde vervolgens voor zichzelf beginnen maar besloot in te gaan op een aanbod van Judy de Winter. Daar is De Frel nu de kersverse stalamazone en heeft ze ook de teugels van de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) overgenomen.

“Ik heb in al die jaren bij VMF super veel geleerd en heb heel veel kansen gekregen”, blikt Stephanie terug op haar tijd bij VMF Stables in Ellemeet. “Het was tijd om een volgende stap te maken en ik had het idee om voor mezelf verder te gaan, totdat Judy me benaderde om Four Legends te gaan rijden. Ik ben pas twee weken weg bij VMF en het is heel snel gegaan gegaan. Maar die kans kon ik niet voorbij laten gaan.”

Rustig verder kijken

De Frel rijdt nu twee dagen bij de Winter en de samenwerking is dus nog pril. “Ik heb pas twee keer op Four Legends gezeten maar vind het echt een super leuk paard. We gaan nu kijken hoe we in het een vat kunnen gaan gieten”, zegt De Frel die nu halve dagen bij De Winter rijdt. “Het idee is om bij Judy meerdere paarden in de Subtop te gaan rijden. Ik ben pas twee dagen bezig en naast Four Legends gaan we rustig verder kijken wat verder bij me past.”

Dagen gevuld

Naast de halve dagen bij De Winter is De Frel voor zichzelf bezig. “Ik heb een driejarige bij mij ouders thuis. Daarmee ben ik een beetje aan het spelen. Daarnaast geef ik lessen en zo vul ik mijn dagen. Maar na zo’n lange tijd bij VMF is het wel een soort van omschakelen.”

Knopjes vinden

De Frel heeft met de negenjarige Four Legends, die inmiddels een flink aantal ruiters heeft gehad, nog geen vast omlijnde planning. “Hij heeft het in de Lichte Tour met Dominique Filion super goed gedaan en het Grand Prix-werk is aangeraakt. We moeten elkaar nog leren kennen en aftasten maar ik twijfel er niet aan dat we elkaar gaan vinden. Voor zover ik hem nu ken is het echt een heel lief en makkelijk paard. Nu hoop ik de knopjes te vinden en daarna kunnen we hopelijk gaan knallen. Maar voordat we op concours gaan moet ik wel het idee hebben dat het af is.”

Jeroen Bakker niet weg bij De Winter

De komst van De Frel betekent niet dat Jeroen Bakker, die een kleine drie maanden aan de slag ging bij Judy de Winter, vertrokken is. “Toen Jeroen hier na zijn werkzaamheden in China begon, kreeg hij ook heel veel aanvragen van andere eigenaren. Ik wil graag een ruiter die Four Legends vijf keer per week kan rijden en ben heel blij dat ik Stephanie daar nu voor gevonden heb. Jeroen en ik zijn in overleg of hij het rijden bij mij nog kan combineren met zijn andere werk.”

Winters Four Legends KS (Wynton x Ferro). Foto: Hannah Verhoeven Bron: Horses.nl