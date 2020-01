Stephanie Kooijman en Chagall D&R ook aan start op Jumping Amsterdam

Het deelnemersveld van de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam is uitgebreid met Stephanie Kooijman en de KWPN-hengst President's Chagall D&R (Jazz x De Niro). Daarmee kent de Dressuur Magazine Prijs nu een veertien combinaties tellend deelnemersveld.

Kooijman nam de teugels van Chagall D&R eind vorig jaar over en reed hem op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn op 22 december 2019 voor het eerst de ring in. Daar gaf de amazone met een score van ruim 68% en de overwinning gelijk haar visitekaartje af. Afgelopen weekend werd de tweede start van het kersverse duo in Oud Gastel beloond met net geen 69% en de tweede plaats.

Bron: Horses.nl