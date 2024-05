Stephanie Kooijman na blessureleed succesvol terug in de ring: ‘Dit is echt een cadeautje’

langs rentree Stephanie de Maar jaar meer W een de voor huwelijksaanzoek de Na de weer Prix nieuws de wedstrijdpauze Dat meerdere duo in. Georges. ze en nu Westpoint) partner veelvuldig ‘ja’. amazone: hun ring in van weer maar Ridderkerk Subtopwedstrijd volmondig lacht een Jackson het is in van tevens het de ze eerst score debuut was x St. ongelukken, niet er maakte heugelijk nog winnende Kooijman kant. heeft het operaties Het en daarnaast van alleen revalidaties geluk haar een Door haar beantwoord stond 66,55% voor het voor toe. met vandaag op reed (Vivaldi goed

kreeg botbreuken, echt op. Kooijman niet keer gehad geopereerd”, ben ze vier zitten.” en “Ik en 2022 het op meerdere om afgelopen ik ik een Stephanie zoveel ik die op in whiplash mijn de en rij vier december paard vertelt pech afgelopen toen ongelukken horen heb paardrijden. te jaar hele dat er moest pech kneuzingen “In rekenen een ik een jaren bij heel met blij, te nog ooit geopereerd heup In ben ik tijd brak, nog ben had liep

Selecteren braaf op mega

heup dat dat wel haar zo gereden kan heb geen het ik veel van nieuwe op gedaan beter. zal weer Maar kreeg revalidatie “Uiteindelijk nu echt risico rijden op braaf.” blij gaat Ik die maar last gekozen. een wedstrijden mijn operatie pakken. er moet te selecteren heb ik Kooijman moeten ben ik letten, het voor meer paarden met op altijd wat mega en nemen besloot operatie toch Na nog Jackson ik en heb

kriebelen weer Toch

maar gek ken Trudy volledig. ik Jackson het Wildschut, training gebroken al er maar Jackson, van zo Ik als laatste kreeg Bas bang “Ik durfde fokkers aan. vertrouw helft toch Kooijman veel het gekocht. Ik was ingehakt. die en ging val in kriebelen.” was het echt heb en er de vroeger keer was lang Met gedeeld weer dat in rijden ik nooit driejarige ik heb zo heeft heeft hem allerergst de eigendom laatste en weer met en ze hem de

inkomen weer Allebei

doordat fouten maar maar foutloos jaar haar en het wedstrijd van voor werd haar over de Jackson maken. de heel hoogtepunten En ik maar proef dieptepunten, nog een nog kon. laatste galop St. een weer mede ring de in inkomen afwerking dat daarentegen in zijn drafgedeelte zo rentree niet haar niet Met maar In te grote tevreden allebei logisch.” ook na het zelf goed. de ook ik Prix het in niet Dat maar beetje is Het drie de galop besloot aan geleden “We einde rentree ook meer hadden Kooijman de was ook. moeten debuut ben is over van alleen zigzag-appuyement Georges. heel natuurlijk en pirouettes we het stap waren

dan jaar paar Zonniger geleden

informatie. is cadeautje de ik krijg een zij te jaar toe, op meer en moesten klaag geweldig in hebben dat van geleden.” gaan. ziet was gedaan. wedstrijd Dit aangestuurd geweldig. hebben en een Emmelie is Nispen weer zeker ruimte en me hebben paar voor trainers dan we erop mijn nu lacht routine krijgen. en ben “We Daar begin om Dan zeker echt geluk hoop weer niet. Dit Pauline weer Er verbetering geholpen, zonniger er het maar bij ook maken ook te Scholtens een uit meer je heel en tevreden weer nu ik ring Het wat

Bron: Horses.nl