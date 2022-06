Sterke winnaars bij KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Delft

In Delft werd vrijdag de zesde competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Patrick van der Meer was met Hollywood (v. Cocktail) de beste in de Grand Prix. In de U25 ging de overwinning naar Zoë Kuintjes met Cupido RS2 (v. Rhodium). KNHS Talententeamlid Kimberly Pap won met Floris (v. Ampère) de Prix St. Georges. Dat was niet het enige succes voor Kimberly: met Just a Dream (v. Dream Boy) werd ze tweede in de U25.

Kimberly Pap is blij met de resultaten en roemt ook Concours Delft dat gastheer was van deze competitiewedstrijd van de KNHS- Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. “Het was een super mooie wedstrijd. De organisatie had er echt iets moois van gemaakt met de uitstraling van een internationale wedstrijd”, vertelt Pap, die met haar Ampère-zoon Floris de Prix St. Georges won. “Floris liep een fijne stabiele proef en was mooi in de aanleuning. We hadden mooie wissels en de eerste pirouette was heel goed. In de tweede pirouette reed ik te vroeg terug en het laatste halthouden was niet zo mooi, maar verder heeft hij heel fijn gelopen.”

Van jong paard naar U25

Kimberly leidde Just a Dream vanaf jong paard, met behulp van haar trainers Dennis Ausma en Alex van Silfhout, zelf op naar de Zware Tour. Met de achtjarige merrie komt ze sinds twee maanden uit in de U25. “Dit was onze derde wedstrijd in de U25 en het is nog een beetje groen. We hadden mooie series en pirouettes en in het galopgedeelte alles boven een zeven. Alleen in de eerste piaffe waren we het een beetje kwijt, dat was jammer. Just heeft super veel talent voor de piaffe maar in de ring is het nog zoeken. Maar dat komt wel, je kan ook niet verwachten dat het hetzelfde gaat als thuis en we moeten ervaring opdoen.”

Internationaal debuut

Over haar plannen vertelt Pap: “Floris probeer ik klaar te krijgen voor de Intermédiaire II en het gaat steeds meer de goede richting op. Met Just wil ik meer ervaring opdoen en haar geregeld meenemen op concours.” Het internationale debuut in de U25 staat inmiddels ook gepland. Dat wordt eind van deze maand in Grote-Brogel.

KNHS Talententeam

De 22-jarige amazone maakt voor het derde jaar deel uit van het KNHS Talententeam en ze is enthousiast over de mogelijkheden die dat biedt. “Dankzij de steun van het Talententeam train ik bij Alex van Silfhout. Dat gaat heel fijn en klikt heel goed.”

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Delft

Grand Prix:

1 Patrick van der Meer, Hollywood (v. Cocktail) 70,44%

2 Jeanine Nieuwenhuis, Great Lady TC (v. Bretton Woods) 70,04%

3 Geert-Jan Raateland, VMF Chardonnay (v. Westpoint) 68,80%

U25:

1 Zoë Kuintjes, Cupido RS2 (v. Rhodium) 68,93%

2 Kimberly Pap, Just a Dream (v. Dream Boy) 67,27%

3 Lotte van den Herik, Giovanni VDH (v. Ampère) 66,62%

Prix St. Georges:

1 Kimberly Pap, Floris (v. Ampère) 70,25%

2 Kim Noordijk, Joep (v. Desperado) 70,10%

3 Renate van Uytert-van Vliet, In Style (v. Eye Catcher) 70,00%

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale.