Stichting N.O.P. geeft vervolg aan N.O.P. Talent-plan

De Stichting N.O.P. (Nederlands Olympiade Paard) komt met een vervolg op het vorig jaar gestarte N.O.P. Talent-plan voor dressuurpaarden. Vorig jaar werden drie paarden voor deze status geselecteerd (Kuvasz RS2, Hexagon's Luxuriouzz en Koko Jr. de la Fazenda) en dit jaar wordt er opnieuw een selectiedag gehouden. Voor deze dag kunnen combinaties met een paard van acht of negen jaar oud met aantoonbare goede resultaten in de Prix St. Georges (score van minimaal 72%) of Inter I/II (score van minimaal 70%) zich aanmelden.

Het plan is gestart om combinaties die de potentie hebben om TeamNL in de toekomst te vertegenwoordigen op internationale kampioenschappen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met bondscoach Patrick van der Meer. Van der Meer is enthousiast over de drie paarden die vorig jaar geselecteerd werden. Kuvasz RS2 en Hexagon’s Luxuriouzz hebben inmiddels hun eerste Grand Prix-proeven er op zitten. “De afspraken met de eigenaren van deze paarden worden verlengd tot na het EK Dressuur 2025. Hopelijk gaat hun ontwikkeling zo door en kunnen de combinaties dit jaar of volgend jaar worden ingezet voor TeamNL.”

Selectie in Harskamp

Paarden met heel veel talent die de minimale scores nog niet gehaald hebben, kunnen eventueel in aanmerking komen voor een wildcard. De selectiedag is op 25 juni 2025 op de accommodatie Resim Dressage in Harskamp. De selectiecommissie wordt die dag gevormd door Maarten van der Heijden, Patrick van der Meer en Joyce van Rooijen-Heuitink.

Het N.O.P.T. is een pilot die steeds wordt geëvalueerd en vooralsnog loopt tot en met het Wereldkampioenschap in Aken in 2026.

Bron: Persbericht