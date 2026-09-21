Streep door Louisdor Preis-kwalificatie Isabell Werth en Back For Good

Isabell Werth heeft eerder deze maand met de DSP-goedgekeurde hengst Back For Good (Ben Benicio x Quando-Quando) de Louisdor Preis-kwalificatie op Anakenenhof gewonnen. Die uitslag is inmiddels echter geschrapt, meldt Equi-Pages.de. Back For Good voldeed namelijk niet aan de deelname-eis voor de kwalificaties: daarvoor is een plaatsing in de Duitse klasse S vereist.
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Bron: Horses.nl/Equi-Pages.de
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