Streep door Louisdor Preis-kwalificatie Isabell Werth en Back For Good

Savannah Pieters
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Streep door Louisdor Preis-kwalificatie Isabell Werth en Back For Good featured image
Isabell Werth. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Isabell Werth heeft eerder deze maand met de DSP-goedgekeurde hengst Back For Good (Ben Benicio x Quando-Quando) de Louisdor Preis-kwalificatie op Anakenenhof gewonnen. Die uitslag is inmiddels echter geschrapt, meldt Equi-Pages.de. Back For Good voldeed namelijk niet aan de deelname-eis voor de kwalificaties: daarvoor is een plaatsing in de Duitse klasse S vereist.


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