Subli cup Varsseveld: Twee keer winst voor Veeze met Entertainer Number One en Nero

Op vrijdag 6 oktober werd in Varsseveld de een na laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. Dit was een van de laatste mogelijkheden voor de ruiters om de benodigde punten te verzamelen richting de halve finale. Bart Veeze deed in zowel de rubriek voor vierjarige als vijfjarige dressuurpaarden goede zaken en schreef beide rubrieken op zijn naam.

Zowel bij de rubriek voor vierjarige als vijfjarige dressuurpaarden konden de juryleden mooie punten kwijt aan de deelnemende combinaties. Er was deze afgelopen vrijdag echter één ruiter die met kop en schouders er boven uit stak, Bart Veeze.

Entertainer Number One

In de rubriek voor vierjarigen kwamen 19 deelnemers aan de start. De combinaties werden beoordeeld door juryleden Monica Drohm en Ineke Jansen die hoge punten kwijt konden in de top van het klassement. Met ruime voorsprong ging de overwinning naar Bart Veeze met zijn hengst Entertainer Number One (v. Escamillo) Hij maakte indruk met de vierjarige vos en mocht een totaalscore van 86,6 punten noteren. De tweede plaats was voor Milou Drees met haar bruine ruin SPH Splendid met een score van 81,4. Het podium werd aangevuld door Dinja van Liere die haar hengst On Air (v. Fontaine) naar een totaal van 79 punten reed.

Nero

In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden reden 15 combinaties mee. Zij werden in de ring beoordeeld door juryleden Bettine van Harselaar en Ellen van den Berg. De hoogste score van de dag en de winst was wederom voor Bart Veeze die voor deze rubriek Nero (v. Ferguson) had gezadeld. Met een overweldigende score van 89,6 won hij met de vijfjarige Ferguson-ruin zijn tweede selectiewedstrijd en kan deelname aan de halve finale in Harmelen hem eigenlijk niet meer ontgaan. Judith Ribbels wist ook wederom met haar merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis) zeer sterk te presteren en pakte met een score van 83,4 de tweede plaats. Beni Pachl kreeg voor zijn proef met Nachtwacht (v. Everdale) 82,4 punten en eindigde daarmee als derde.

Tussenstand

Met nog slechts één selectiewedstrijd op het programma dit seizoen, is dit een goed moment om de balans van de tussenstand op te maken. De laatste kans voor ruiters om zich te selecteren voor de halve finale is de competitie wedstrijd op 11 november in Berkel Enschot. Na deze wedstrijd ontvangen de beste vijftien combinaties een uitnodiging voor de halve finale die half december in Harmelen wordt verreden. Tijdens deze halve finale kunnen alleen de beste vijf combinaties een startbewijs veroveren voor de spannende finale die ook dit seizoen weer verreden zal worden op 25 januari 2024 tijdens het unieke paardensportevenement Jumping Amsterdam.

Tussenstand 4-jarigen

Bij de vierjarigen gaat een drietal combinaties steevast aan de leiding met alledrie 35 punten: Aniek de Laat met Oostrade (v. Vitalis), Dinja van Liere met On Air en Mercedes Verweij met Oliver R Tambo SV (v. Just Wimphof). Verderop in de tussenstand wordt het een stuk spannender en zijn er nog verschillende combinaties die kans maken op een startbewijs voor de halve finale.

Tussenstand 5-jarigen

In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden gaan er op dit moment twee combinaties overtuigend aan de leiding: Bart Veeze met Nero en Febe van Zwambagt met Newport (v. Glock’s Toto Jr.). Beide combinaties hebben inmiddels al twee overwinningen dit seizoen op hun naam staan.

Uitslag Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden Varsseveld 6 oktober 2023

Vierjarigen

1 Bart Veeze, Entertainer Number One (v.Escamillo) – 86,6

2 Milou Dees, SPH Splendid (v. Sir Donnerhall) – 81,4

3 Dinja van Liere, On Air (v.Fontaine) – 79

Vijfjarigen

1 Bart Veeze, Nero (v.Ferguson) – 89,6

2 Judith Ribbels, Nanny Mc Phee (v.Vitalis (Capriool)) – 83,4

3 Beni Pachl, Nachtwacht (v.Everdale) – 82,4

Bron: Persbericht