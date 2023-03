Subtop-amazone Violetta van de Pol door ski-ongeluk uit de running

De eerste dag van een weekje skiën in Oostenrijk eindigde voor Subtop-amazone Violetta van de Pol anders dan ze had gehoopt. Door een val liep de amazone een gedeeltelijk afgescheurde kruisband en een scheurtje in het bot en haar knieband op.

“Het herstel zal nog wel even gaan duren, maar vooralsnog hebben we goede hoop dat ik zonder operatie straks weer met mijn paarden de ring in kan”, vertelt de amazone. “Heel vervelend om nu even pas op de plaats te moeten maken, het ging de laatste tijd zo lekker. Maar ook dit hoort bij het sporten, al is het deze keer niet door een val van het paard gekomen”, voegt ze er lachend aan toe.

Van de Pol is met Grand Marnier VDP (v. Rousseau) actief op Zware Tour-niveau en rijdt met Jaguar VDP (v. Vivaldi) in de Lichte Tour. Beide paarden komen uit eigen fokkerij. “Het is niet heel origineel, maar ik weet zeker dat ik door deze ‘verplichte’ pauze weer sterker terug kom dan ooit”, aldus Van de Pol.

Bron: Horses.nl