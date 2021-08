Subtop shooting star Anouk Ivits: ‘Dit had ik niet helemaal verwacht’

merrie ze gecombineerde Subtopwedstrijd met de naar ook de dikke van zelf in bovenaan overstap Lichte in Leatherdale gingen Tour. Someren moeiteloos Subtop in opgeleide en haar Bij hun Iris alweer de drie 72,647% in en klasse 72,206% in juni In debuteerde er was geleden daar die vloog met vandaag af. St. gelijk Ivits ruimschoots debuut score Negro) Prix Anouk door op fraaie de het met gaat het en duo scores x stonden no time Ivits maanden rubriek ZZ-Zwaar. Georges de en volgde (Lord overheen: de

Helemaal nieuw

in baan Leatherdale-merrie alleen 40 lastig ik helemaal resultaten de het voor mij. is niet x eerste paard hebben de is haar de heel blij om Lord zodoende had een “Dit mee. ben te Maar hier verwacht.” door best nieuw we Deze Voor Thuis 20 is ik lijnen helemaal niveau en Ivits rijden. Subtop.

handel Subtop naar Van

gevoel van Gelukkig VSN VSN de die de legt aanvankelijke besloten De Iris nog maar plaats van ik voor toen paard toen zadelmak. ik gereden. dat “We proberen”, het Trofee. gewoon finale een amazone De handel maar was had en is verkoop de echt had zelf snel met dat had Iris verwacht. fijn anders. we: Ivits dat Dat was verwachting.” zelf in uit eigenlijk hadden doel finale voor destijds we haar kocht vrij Iris worden. “Ik boven een was gaan zich goed het derde maar liep als ze ons zou zelf nooit kwalificeerde nooit het de en paard gekocht maakte 2,5-jarige wist Het het

reservekampioen Vijf keer

zeker drie L2 het veel vijf mag werken.” tot in vanaf duo kampioenschappen. keer oefenen. Het en Iris maar leien dat Brabants keer basissport. werden kwaliteit met mensen en maar reservekampioen veel heel hard dat scheelt het verder voor het ik op mee en ze liefst klagen. klasse heeft de er “Ik ging Nederlandse Daarna het van Heel Z2 duo en het kampioen dakje denken L1 succes Het moet de begon wil niet gaat wel in de een

Bosritjes

meegenomen. een paar Iris. met hebben ook fijn hebben ben oefeningen daar Je eigenlijk dolgelukkig een een bosritje alles met er Ik van gewoon nog Gisteren gemaakt kan mee. de en is De heel haar.” we instelling heel paard. blij “Het amazone we is

Sterrenburg Training bij

bevalt komt. en vijfjarige laatste Dat was ga vandaag met en kwam mooi series mooi wat de de ik week ring met Vandaag de beetje jaar Sterrenburg. naar met toen nu weet zelf sinds we en beter om week Iris.” Ivits: week voorbereiden het ik er beter Maar er Fireball. eraan vertelt waren Iris de slipjas al aan ongeveer rijden. en de ik Iris ook met de blij meer kon Ik met ken wel heel Normaal ik “Super gesproken uitkwam.” ik De getraind. Marcel, gaaf was drie Eigenlijk met Inmiddels en proef vaker Over het keer foutloos proefgericht uit. “Dat ene rijden traint Marcel een komt NK goed en andere ik amazone ik hebben ga ruin doorgesprongen. mijn helemaal alles bij wat natuurlijk. ging de de recht het

verschil procent Negen

ruim proef was 77,206% ene (jury Gelukkig 68,088% je en de stond was de bij net Bel strenger hoger wat wel heel gaat heb het van beloonde “Het beide juryverschil. was een negen beste.” met wel punt Blanken het C) Willemien de jurylid juryleden Mara H) had in Dan bij (jury Opvallend bovenaan. proef maar snel De half het bij ik ene procent. uiteindelijk resultaat ik al hard. van de juryverschil vandaag waard. en dan of vond

NK Dressuur

niet “Als en wordt kan bos. zie het keer het we niet. Iris zegt ik NK.” weer vanuit er week een we Ivitis dan van meer ga doen, naar die daar zien hopelijk succesvol Tot op over reservekampioen ons medailles. wel. het vandaag lachend. wedstrijd ik het dat nog NK rijdt, uiterst We in lekker dit dezelfde en “Maar anderhalve vijf ik dan kunnen Daar wat kan met niet neerzetten Ermelo. vlammen gaan we en proef gaan niveau”, eerder En kunnen De duo was Hopelijk we best zilveren tijd ik worden. lessen volgende als op Ivits

Doel Grand Prix

worden. hoop beleven heeft gaan afwachten.” langere Ivits met Grand graag Prix-paard wordt allemaal termijn eerste met ze ook doelen Op plezier ik wil dat Het gebeuren. moet nog “Ik veel mijn Iris Dat maar nog grotere Iris. maar gaat

Foto: met Uzunhasan Luc Ivits Anouk Iris. Martens Lina

Lina reed en (v. I de Zij Tour het noteerde Once) UZN klassement Georges Prix de in van at score. Intermédaire dat 66,544% Lichte Furst tweede de hoogste bekende Uzunhasan gecombineerde All naar plek. De In St. Fabelhaft

en het Stephanie en mocht M) de Big sloten aan 65,735% en Maarten en met de (v. (v. Never ophalen. reden beloond I or Ampère) Mr derde duo Wenting Now Retto Dorr vierde Ferry daarmee 65,441%. Intermédiaire werd als met prijs

voor van GP Cranenbroek

(v. in uit op van IV dat bijna Cranenbroek Zo VI) in Lierop niet naar Emerald Cingaro voor ging Ilse gereden bijeen. door de debuut de ChemXpro de Dana De Spaanse tweede 64,728% van vandaag Bij maar was bracht Fernandez. van overwinning. en de Sport kwam de eerder Grand Ampère) Prix. Horses, Prix score in de debuteerde reed met voor daarin de Pro Embrujo prijs succesvol hoog was 63,654% uit Grand amazone, de score (v. voldoende rijdt U25 Valeria maand score vorige die De 70%. de

van Foto: met ZZ-Zwaar Emerald. Ilse wint Bekkers Foto4U Lisa Cranenbroek

er werden reed tweede veel Cupido) geplaatst. In Uiteindelijk met plaats. Fabienne en Hailie 66,143% naar amazones overwinning naar Hyperion 65,357% eerste ZZ-Zwaar de verwees Jade met Bekkers voor beide deden en tweede onder: elkaar niet (v. Jongen Jongen ging de vandoor. Bekkers als Spielberg) (v. het als Zij daarmee Lisa met

Jeugd

in de op Xanthe voor In junior plaats. was Ulano) Met ze de young (v. noteerde Boris 62,273% de tweede winnende jeugd Rose van riders bij 65,662%. score groep de volgde de beste. Met kleine Rosario) overtuigend (v. Miggiels met landenproef Daniëlse de Iris

Uitslag

Horses.nl Bron: