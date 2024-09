Subtop-wintercompetitie van Klavertje Vier nu tot en met Grand Prix

Nadat de KNHS eerder de KNHS Indoorkampioenschappen voor de Subtop schrapte, sprong Klavertje Vier vorig jaar in dat gat. In dat eerste jaar introduceerde Britta en Astrid Timmers van Klavertje Vier, die jaarlijks een groot aantal Subtop- en K&U wedstrijden organiseren, een Subtop-wintercompetitie tot en met de Lichte Tour. Dit jaar is daar de Zware Tour aan toegevoegd.