Subtopfinalisten Roelofsen Horse Trucks Competitie bekend

In het kader van de dit seizoen geïntroduceerde competitie voor Subtopcombinaties, de Roelofsen Horse Trucks Competitie, werden tien selectiewedstrijden verreden. De laatste selectie vond afgelopen weekend plaats en nu is bekend welke combinaties zich hebben gekwalificeerd voor de finale. Die finale bestaat uit een kür op muziek en wordt volgende maand op CSI Zwolle verreden.

Om in aanmerking te komen voor een finaleplek dienden combinaties minimaal drie competitiewedstrijden te rijden. De beste drie klasseringen tellen mee in de kwalificatie voor de finale.

ZZ-Zwaar

In de klasse ZZ-Zwaar won Jennifer Sekreve met de hengst Hitmaker (v. Wynton) drie selectiewedstrijden en staat daarmee met 60 punten bovenaan. Corinda Luttjeboer en Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) verzamelden met twee overwinningen en een tweede plek 57 punten. Met 49 punten is Roger Schulkens met Sandor Z (v. Sandreo) de derde combinatie die zich kan opmaken voor de finale in Zwolle.

1e reserve: Jeroen Hamelink met Highlight D (v. Voice)

2e reserve: Leonie Nijskens met First Confetti (v. Andretti)

Lichte Tour

In de Lichte Tour verzamelden zowel Vai Bruntink als Carlijn Huberts 57 punten. Bruntink won met de hengst Cum Laude (v. Apache) twee selectiewedstrijden en eindigde een keer als tweede. Huberts deed met de hengst Cupido (v. Daddy Cool) precies hetzelfde. Houdini la Haya (v. Krack C) van Olga Boucher, die vorige maand ook op het WK Jonge Paarden in Ermelo reden, is met zijn zeven jaar het jongste paard dat naar de Lichte Tour-finale mag.

1e reserve: Justine Mudde met Easy Rider (v. Sorento)

2e reserve: Jennifer Sekreve Ferrero (v. Rhodium)

Grand Prix

Jean-Rene Luijmes reed met Aswin (v. Sandreo) drie competitiewedstrijden in de Grand Prix die hij alle drie won. Daarmee staat het duo met 60 punten overtuigend aan kop. Saskia Maertens en Legend of Loxley (v. Lord Loxley) behaalden 54 punten. Margot Timmermans en Catch Me (v. Dreamcatcher) stelden met 47 punten een finaleplek zeker.

1e reserve: Rienke van de Ven-Veeneman met Cristal’s Il Divo (v. Gribaldi)

2e reserve: Melanie Mouthaan met Varnoldi (v. Stravinsky)

Bron: Horses.nl