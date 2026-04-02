Succesvol debuut: Ava Osing en Destacado FRH naar 70,95% en derde plaats

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Ava Osing met Vitalos FRH. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Een maand geleden maakte Matthias Alexander Rath via social media bekend dat zijn internationale Grand Prix-paard Destacado FRH (Desperados FRH x Londonderry) zijn carrière zou vervolgen onder een Duitse jeugdamazone. Vandaag verscheen de hengst voor het eerst met zijn nieuwe amazone Ava Osing in de ring. Op de kwalificatie voor de Preis der Besten reed Osing haar nieuwe troef in de landenproef voor junioren direct naar 70,95%, waarmee ze op de derde plaats eindigden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
