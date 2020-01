Superhorse Dressuuravond IICH Groningen goed voor volle bak

Het IICH Groningen stond gisteren volledig in het teken van fokkerij tot topsport op de Superhorse Dressuuravond, een nieuw concept op dit evenement van initiatiefnemers en dressuurliefhebbers Roland Hitze, Christa Larmoyeur en Marian Staal. De Eurohal in Zuidbroek was tot de nok toe gevuld en geen tribuneplaats was onbezet. Het avondvullend programma was zo afwisselend en dynamisch dat bijna alle aspecten van de fokkerij tot (dressuur) topsport aan bod kwamen.

Roland Hitze laat namens de organisatie weten terug te kijken op een zeer geslaagde avond. “De opkomst was echt bizar, zoveel mensen op een doordeweekse dinsdagavond. Dit hadden wij allemaal niet durven hopen. De reacties vanuit het publiek waren fantastisch, iedereen was zo enthousiast.”

Goedgekeurde hengsten

Een echt hoogtepunt van de avond kan er niet genoemd worden. Er was zoveel afwisseling, alles was enorm leerzaam en bovenal leuk om naar te kijken. De prestentaties van de hengsten Painted Black (v. Gribaldi) en Fontaine TN (v. Finest) bleven niet onopgemerkt. “Ja, deze hengsten gisteren bij ons in de baan was super. Painted Black stal met zijn 23 jaar nog even de show, hij ging als een driejarige in het rond. Ook Fontaine TN was zeer geliefd, met zijn ruiter Bart Veeze maakte hij zeer veel indruk. Ik denk dat hij hier in het noorden heel wat gaat dekken aan de reacties vanuit het publiek te horen.”

Drie keer Grand Prix

“Als ik toch nog iets of iemand moet noemen, is dat wel het slotstuk van de avond. Een lichtshow met kür op muziek door de drie noordelijke Grand Prix-amazones Hennie Roffel, Hester Bischot en Christa Larmoyeur. Het publiek vond dit fantastisch! Ook het blokje met de talentvolle Marten Luiten en 3 sterren Grand Prix-jurylid Patricia Wolters was zeer educatief, vanuit het oogpunt van de jury werd er gedurende het avondprogramma toegewerkt naar het allerhoogste niveau.”

Uniek concept

“Hier in het noorden was deze avond echt wel een uniek concept, zoveel regionale toppers in de baan afwisselend met vakmensen vanuit de hippische sector. Wij hopen ook echt dit jaar met nog weer een leuk evenement te kunnen komen en gaan hier hard over brainstormen. Maar deze avond pakt niemand ons mee af, wat was het een succes!”, besluit Roland Hitze.

Bron: Persbericht