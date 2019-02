Sylvia van den Broek: ‘Nu durf ik aan de Inter II te denken’

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Veldriel was Sylvia van den Broek de grote winnares van de Prix St. Georges. Ze reed haar thuisgefokte Selevia's Champion (v. Tuschinski) naar 67,206%. Daarmee won het duo de gecombineerde rubriek Prix St. Georges en young riders.

“Eigenlijk liep Champ thuis ook al heel fijn maar ik vind het zelf heel moeilijk om dat op wedstrijd vol te houden”, bekent Sylvia van den Broek. “Vorige week in Someren hadden we 64 nog wat procent maar toen ik de video terugkeek zag ik echt een beetje te braaf was. Daarop zei Benjamin: gas er op rijden! Dat hebben we vandaag gedaan en het werkte! Ik ben hier echt heel blij mee.”

Beetje wiebelig

Het duo toonde een nagenoeg foutloze proef. Volgens de amazone valt er in het stapgedeelte nog wint te behalen. “We hadden geen grote fouten alleen de keertwendingen waren iets te groot. In het stapgedeelte kunnen we sowieso nog wel wat punten halen, want daarin is Champ af en toe nog een beetje wiebelig. Over de benen is het goed maar hij wordt wat onrustig in de aanleuning. Daar zijn we in de training mee bezig.”

Buitenhuis lessen

Van den Broek wordt in de training thuis bijgestaan door Benjamin Maljaars en gaat sinds een aantal maanden zo’n één keer per maand naar Coby van Baalen. “Ik trainde eerder bij Marrigje en heb daar ook een tijdje gewerkt maar toen wij de Selevia Hoeve begonnen was er geen tijd meer om buitenhuis te gaan lessen. Nu het hogere niveau in zicht ben ik in overleg met Benjamin weer teruggegaan naar Coby. Zij is echt van de details en neemt ook geen blad voor haar mond. Ik ben heel blij met de combinatie van Benjamin en Coby.”

Stapje hoger

Voor Van den Broek en Champion, die nu bezig zijn aan hun derde jaar in de Lichte Tour, zit dit tijdperk er nagenoeg op. “Vandaag heb ik besloten dat we nog één wedstrijd in de Lichte Tour rijden en dan echt overgaan naar de Inter II”, zegt Van den Broek lachend die ook al in de Zware Tour uitkomt met Liebling (v. Lortino). “Liebling kende het Grand Prix-werk natuurlijk al. Champ hebben we zelf gefokt en hem heb ik alles zelf geleerd. Eigenlijk doet hij alles heel makkelijk en het zit meer in m’n eigen hoofd. Eerder was de overgang van passage naar piaffe nog best moeilijk maar in één keer gaat hij het snappen. Die overgang gaat nu vaker goed dan slecht. Daardoor durf ik nu aan de Inter II de denken. En ik heb ook heel veel zin in weer een stapje hoger.”

Van de Bovenkamp volgt

Diana van de Bovenkamp was de beste young rider. Haar landenproef met Evita Ronia (v. Westpoint) werd beloond met 66,838% en dat betekende in het gecombineerde klassement de tweede plek. Op de derde plek ook een young rider: Iris Houweling. Zij stuurde About Time (v. Tuschinski) naar 62,868%.

Uitslag

