Sysojeva en Maxima Bella voor derde jaar op rij Pools kampioen

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titel voor Sysojeva Tweede

Juwel Star (v. de Sysojeva ditmaal met op titel Goscizow maakte Roy drie compleet. naam, First Mazurek ook hier nog Capone) schreef Fibrina Senioren ze in met Lichte Believe competitie de (v. zilver, Malchus een In Met moest P met Voor meer Karoline El Me) top haar de (v. genoegen er ook succes. Expression). op Tour-niveau. in Cup was nemen

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Bron: Horses.nl