Sysojeva en Maxima Bella voor derde jaar op rij Pools kampioen

Savannah Pieters
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Sandra Sysojeva en Maxima Bella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sanda Sysojeva en Maxima Bella zijn voor het derde jaar op rij Pools kampioen geworden. Sysojeva reed de tienjarige Millennium-dochter naar een totaalscore van 154,241% en bleef daarmee in het eindklassement bijna zestien procent voor op de nummer twee, Roy First met Ecstasy F (v. Elton John DVB).


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