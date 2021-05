Talent Ontwikkeling Groningen trekt dressuur naar ‘next level’

Om de dressuursport in Groningen naar een hoger plan te tillen gaat KNHS Regio Groningen samenwerken met Stichting Westerkwartier Paardenkwartier. Samen lanceren zij een meerjarig talentenplan, waarvoor ze komend najaar talentvolle dressuurduo’s gaan scouten. Emmelie Scholtens heeft zich als selecteur en trainer aan dit ambitieuze project verbonden.

De laatste jaren zijn er in verschillende regio’s initiatieven opgezet om talentvolle dressuurcombinaties optimaal te kunnen begeleiden. In regio Groningen leefde al tijden het idee om een talentenplan op te zetten en door de samenwerking tussen KNHS Regio Groningen en Stichting Westerkwartier Paardenkwartier kunnen zij nu een meerjarenplan lanceren.

Plannen

“Afgelopen najaar hebben we bijeengezeten om onze plannen uit te gaan werken. Het was aanvankelijk de bedoeling om al eerder van start te gaan met het TOG maar vanwege alle Corona-maatregelen bleek dat nog geen haalbare zaak”, vertelt Helen de Koning namens KNHS Regio Groningen. “We hebben een drie jaar durend talentenprogramma opgezet waarmee we dit najaar van start gaan. De paardensport komt nu weer op gang en daarmee is het een ideaal moment om te beginnen met de selecties.”

Talentvolle combinatie

“We stellen geen eisen aan het niveau of de leeftijd, iedereen die denkt een talentvolle combinatie te vormen met zijn of haar paard, een KNHS startpas heeft én zich graag verder wil ontwikkelen in deze tak van sport is welkom om zich aan te melden voor de eerste selectie.”

Video insturen

Aanmelden kan door een recente video van een dressuurproef op huidig niveau toe te sturen voor 1 juni 2021. Emmelie Scholtens zal de eerste selectie op basis van de ingezonden video’s uitkiezen, waarna de geselecteerde combinaties worden uitgenodigd voor een tweede selectie begin september.

Bron: Horses.nl/Persbericht