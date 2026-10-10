Noordijk, Van Nek en Fry naar zege in Team Challenge op Indoor Friesland

Op Indoor Friesland stond vanmorgen de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge als eerste op het programma. Drie ruiters, één resultaat, het initiatief voor dressuurruiters in de klassen Z2, ZZ Licht en ZZ Zwaar. Team KWPN onder leiding van captain Floor Dröge met amazones Kim Noordijk, Lara van Nek en Charlotte Fry kwam als trotse winnaar uit de bus. Hun score bedroeg 74,21%.

Eline Korving Door

Tien teams kregen de kans om hun sterkst mogelijke team samen te stellen en te shinen in de schitterende piste van het WTC Expo in Leeuwarden. De tweede plek was voor het team van de trotse sponsor van deze rubriek, Paardenkliniek Wolvega. De score van dit team bedroeg 70,78% en de amazones die dit resultaat bij elkaar reden waren Kim Alting, Franka Loos en Vai Bruntink. De derde plaats was voor het team van Anchor Excellent Horses. Marten Luiten, Malou Anker en Myrthe Wedda scoorden 69,92%.

Voor herhaling vatbaar

Kim Noordijk maakte deel uit van het winnende team: ”De reis was het meer dan waard. Ik werd gevraagd door het KWPN en twijfelde geen moment, ik zei meteen ja. Over het paard en de klasse die ik zou rijden hoefde ik niet na te denken, daar was ook al over nagedacht dus dat was makkelijk. Een paar jaar geleden heb ik met Joep hier ook gereden. Toen vond ik het meteen leuk en nu weer. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. In de vorm waarin ik vandaag mocht rijden, met een team, vond ik ook heel leuk.”

Druk seizoen achter de rug

Lara van Nek: ”Obsession Taonga vond de indrukwekkende ambiance best spannend, maar gelukkig kregen we de gelegenheid om de baan te verkennen en voorafgaand aan de proef nog een rondje te rijden. Dat was heel prettig. Ik heb een druk seizoen gehad en hoop nu met mijn toppaard All at Once nog een paar mooie Grand Prix wedstrijden te kunnen rijden. Jatilinda en Obsession Taonga houd ik nu lekker even thuis om lekker door te trainen. Dit is mijn laatste jaar bij de Young Riders en dat is zoals bekend super gegaan, dus het is goed zo.”

Bekijk hier de uitslag van de teamchallenge

Bron: Persbericht