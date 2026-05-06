Teampaard Go Legend vorig jaar verkocht naar Verenigde Staten

Rick Helmink
Marlies van Baalen met Go Legend Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Go Legend (v. Totilas) liep afgelopen weekend zijn eerste concours onder zijn nieuwe eigenaresse Catherine Kamenish in de Verenigde Staten. Een dag na het eerste concoursoptreden van de nieuwe combinatie maakte Dressuurstal Van Baalen bekend dat de nu 15-jarige ruin, die onder Marlies van Baalen op de Olympische Spelen in Tokio en het Europees Kampioenschap in Hagen (beide 2021) liep, al meer dan een jaar geleden werd verkocht.

