Terug naar de basis brengt Esmee van Veen nieuw PR: ‘Echt heel vet’

Na een wedstrijdpauze debuteerde Esmee van Veen met Featherlight (v. Wynton) twee weken geleden bij de young riders. Dat debuut was toen goed voor de winnende score van 65,368%. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Abcoude won het duo opnieuw de landenproef. Nu met 68,309% waarmee ze hun persoonlijk record flink aanscherpten. Daarmee hebben ze ook de scores op zak om internationaal te mogen starten.

“Ik had deze score en de overwinning niet verwacht maar ben er heel erg blij mee. En heel cool dat we nu naar het buitenland mogen”, vertelt Esmee van Veen enthousiast.

Grote plassen

“Met losrijden liep Fatty (de roepnaam van Featherlight, red.) al heel fijn. Toen we de ring in kwamen en daar grote plassen lagen, hield ik m’n hart vast”, zegt Van Veen lachend. Haar zorgen bleken onnodig. “Ze deed het gelijk, bleef er aan trekken en wilde er honderd procent voor gaan.”

Fouten in galop

Na een foutloos draf- en stapgedeelte slopen in de galop een paar fouten. “In het zigzag-appuyement sprong Fatty de wissel op x in tweeën. Dat was een vier en dat tikt hard aan. En in de serie om de drie hadden we één wissel om de vier.”

Veel profijt

Van Veen bracht Featherlight eerder al een aantal keer uit in de Lichte Tour en laste daarna een wedstrijdpauze in. “Sinds vijf maanden trainen we drie keer in de week bij Sander Marijnissen. In die tijd zijn we volledig met de basis bezig geweest, die moest echt beter. Als de basis niet voor elkaar is, kom je niet met hoge scores thuis. Ik vond het wel even een hele stap terug maar ik heb er nu heel veel profijt van. We hebben echt de stijgende lijn te pakken, echt heel vet. Nu hadden we dan nog fouten dus het is heel leuk om te weten dat er nog verbetering in zit.”

Internationaal

Nu ze de scores om internationaal te mogen starten op zak heeft, wil Van Veen ook graag naar het buitenland. “We gaan nu een FEI paspoort aanvragen en ik zag dat in oktober Le Mans is. Daar zou ik heel graag heen willen. Dat lijkt me heel gaaf”, zegt Van Veen die ook met haar andere paarden nog niet eerder internationaal reed. “Ik heb alles zelf opgeleid en dan heeft het iets meer tijd nodig.”

Ook Evelien Huberts naar PR

Ook Evelien Huberts was succesvol bij de young riders. In de landenproef reed ze Romeo (v. Jazz) naar de tweede score van 67,353%. In de individuele proef (waarin Van Veen niet van mee reed) klom Huberts op naar de eerste plaats met een nieuw persoonlijk record van 69,044%.

Ninja van der Eijk en Chris Epskamp

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Ninja van der Eijk en haar Friese merrie Nienke Wytske S. (v. Fabe 348) wonnen de eerste proef met 63%. Malu van Leuven en Biantoes SW (v. Santano) volgden met 61,857% op de tweede plaats.

In de tweede proef mocht Chris Epskamp het oranje lint ophalen. Met Zaphiera (v. Obelisk) reed hij 64,786% bij elkaar. Ninja van der Eijk en Nienke Wytske S werden hier tweede met 64,071%.

Uitslag

