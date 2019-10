Tessa de Roon scoort in de Subtop: ‘Ik ben echt nog nieuw op dit niveau’

Tessa de Roon debuteerde met Fashion D (United x Gribaldi) vorige maand in het ZZ-Zwaar en vandaag reden op de Subtopwedstrijd in Neerijnen hun tweede wedstrijd in deze klasse. Dat pakte goed uit en met 65,571% en 64,143% gingen ze ruimschoots over hun debuutscores heen. Met deze resultaten won het duo de eerste en tweede prijs in het ZZ-Zwaar.

“Het was vandaag heel slecht weer en ik vroeg me wel af hoe het zou gaan. Maar het losrijden ging heel fijn en ook in de proeven bleef Fashion uit zichzelf lopen. Hij was vandaag veel relaxter dan bij ons debuut. Vroeger had hij heel veel spanning en dat wordt gelukkig steeds minder”, vertelt Tessa de Roon.

Blij met pirouettes

Eerder had het duo moeite met de pirouettes maar daarin is een flinke vooruitgang geboekt. “Ik heb veel geoefend met mijn instructeurs Marije de Lange en Laurens van Lieren. Eerder was Fashion in de pirouettes tegen m’n been en kwam hij terug. We hadden er vandaag nog geen hele hoge punten voor maar ik ben super blij dat hij ze deed”, vervolgt De Roon lachend.

Slingertjes her en der

Voor de uitgestrekte draf en de wissels werden hoge punten genoteerd. “Dat kan Fashion heel goed en ik ben heel blij dat we positief gepunt werden. We hadden wat slingertjes her en der maar ook heel veel zevens. Fashion kan heel goed stappen maar heeft daarin in de ring nog wat spanning. Daar gaan nu verder aan werken.”

Even inkomen

De Roon heeft de United-zoon nu twee jaar onder het zadel. “Fashion had eerder ZZ-Licht gelopen maar was al een tijd niet meer op wedstrijd geweest. Hij moest weer even inkomen om op niveau te komen. Na negen maanden thuis trainen zijn we begonnen in het Z2, toen ZZ-Licht en nu dus ZZ-Zwaar.”

Nog een Subtop-troef

Naast Fashion heeft De Roon nog een troef in de Subtop. Dat is de negenjarige Giel PF (Houston x Cabochon) waarmee ze nu één keer Prix St. Georges heeft gereden. “Met Giel debuteerde ik begin dit jaar in het ZZ-Zwaar en hij was mijn eerste paard in de Subtop. Dus ik ben echt nog nieuw op dit niveau. Giel heeft heel veel potentie en ik hoop zo hoog mogelijk met hem te komen. Fashion moet nog meer leren ontspannen maar kan het zeker ook wel.”

Ook Celine van der Veer 1 en 2

Net als De Roon werd ook Celine van der Veer eerste en tweede in het ZZ-Zwaar. Zij reed Fabregas (v. Apache) in de eerste proef naar 64,286% en in de tweede proef naar 66,500%. In de eerste proef ging de derde prijs naar Marije Smit en Habiba-Ciretha (v. Johnson) met 63,286%. In de tweede proef werden Elles van Asseldonk en Electro (v. Rousseau) derde met 62,143%.

Meer nieuw volgt

Bron: Horses.nl