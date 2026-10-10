Tessa Kole en wereldkampioen Odi Murona debuteren met topscore: ‘Echt een goed begin’

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Iets gedurfder

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wedstrijdpaard Echt

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Oprahmanda Hexagon’s

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Plannen

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onze rubriek Alle uitslagen Subtopuitslagen. zijn vinden in aanstaande Alle te dinsdag

Horses.nl Bron: