Tessa Kole en wereldkampioen Odi Murona debuteren met topscore: ‘Echt een goed begin’

Ellen Liem
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Tessa Kole en wereldkampioen Odi Murona debuteren met topscore: ‘Echt een goed begin’ featured image
Tessa Kole met Odi Murona. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Tessa Kole en Odi Murona (Blue Hors Farrell x Johnson) toonden afgelopen augustus op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden hun wereldklasse en nu gaat het succes moeiteloos verder in de Subtop. In haar eerste Subtop-proef liep de wereldkampioene naar de topscore van 75,809% en won daarmee met afstand de Prix St. Georges in Huijbergen. Ook met haar andere zevenjarige merrie maakte Kole een sterk PSG-debuut: Hexagon’s Oprahmanda (Diamond Hit x Rubiquil) werd met 72,353% tweede.


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