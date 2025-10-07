Tessa Kole met Hexagon’s Nachtwacht moeiteloos verder bij senioren: ‘Heel leuk om het technisch rijden verder te oefenen’

deel vandaag galop eerst weken landenwedstrijd we weer tweede Na is heeft gaan haar Young vakantie lossigheid en waar gehad Kole Nachtwacht Nederland, met bijdroeg belangrijk in ik het aan EK gelukt”, Riders Tessa Kole vertelt in afgelopen Hexagon’s paar gaan zijn wedstrijdpauze. in wel meer oppakken. Toen op zilveren lachend. Tessa van voor daarna een juli plaats hem de een lossigheid Kronberg, die en trainen team kreeg de ben een “Hij

tussenin Beetje

achter helemaal ben tijdje tevreden we vier ben tussenin. waar de kant galopappuyementen. fout mijn het Aan niet Ik tevreden geweest teveel ene fout de zaten maar een mee.” “Hij erg niet dat Hexagon-amazone. een nog op de dit en beetje de er wissel hadden nog we maar ik maar het ik was want galoptour net de zo viel de pakt de tussen nog thuis en mee”, was in. volgende weer In los niet hele op serie fijne X is is even een “Hij keer foutjes Daar naast vervolgt helemaal de been moet heel toch was getraind. de er stukken kwam score in om ook Hij op. hadden in blij me maar heel

Overstap U25

de 21-jarige het oefenen. wel en einde technisch om “Ik aan van amazone Prix Grand voor de dit er maken.” jaar naar de leuk de optimistisch de eind naar vind heel overstap heel overstap Kole U25. En verder te riders bij een eigenlijk komt rijden aan kijkt om naar de uit U25 te haar de het ook de het tijdperk leuk young Voor

talent veel Heel

Hij Met begrijpen. “Volgend het al aan dat al Zware wel zien hij de tweeërs de neemt bevestigd er lopen Nachtwacht trainen. te jong Hij zijn acht, gewoon Tour-oefeningen wordt de laat maar begint de Kole en te om Prix thuis krijgt zijn al, Tour veel passage naartoe hij Grand goed genoeg heeft talent doen. hij is bezig straks echt nog ‘ie mag piaffe gaat het Nachtwacht jaar tijd. daar en zevenjarige is en De hij en de we dan doet Zware eners mee. lopen.”

Gelijk 71+

riders we door echt Prix St. toe debuut gelijk de voor reden.” betekende score bij onze ziet Met Kole mijn als senioren. tot Prix vandaag de bij Nachtwacht Georges hun Young de alleen net sneller de rijden, foutjes hetzelfde waar Dat Georges Beesd bij young groene is gaaf. Riders, heen. in heel iets eerste in in deze is kijken Vooral juryleden je “De we proef de maar nu gevoel St. tussen vandaag reed

oefening Goede

De finale zak was gold dat in oktober finale Dressage heeft. dat nemen Georges gaan wordt was Prix wat sowieso als De vandaag Kole mogen doen.” op de de is leuke selectie nu een 19 Al vandaag verreden. “Het Subtopwedstrijd die felbegeerd per voor aan Bergschenhoek beste en Maar weer door in Na Nachtwacht Cup, en betekent te tijd kijken doen. mee hele gaan om ook we verder mee de St. Bergschenhoek Wathba op in te een van een dit op we goede om selectie ook oefening. Beesd de tien ticket wedstrijd

vinden te onze uitslagen aanstaande Alle zijn dinsdag rubriek Alle Subtopuitslagen. in

Horses.nl Bron: