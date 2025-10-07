Tessa Kole met Hexagon’s Nachtwacht moeiteloos verder bij senioren: ‘Heel leuk om het technisch rijden verder te oefenen’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Tessa Kole met Hexagon’s Nachtwacht moeiteloos verder bij senioren: ‘Heel leuk om het technisch rijden verder te oefenen’ featured image
Tessa Kole met Hexagon's Nachtwacht Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Met onder andere NK-zilver en EK-zilver beleefde Tessa Kole met Hexagon’s Nachtwacht (Everdale x Gribaldi) een uiterst succesvol jaar bij de Young Riders. Voor de 21-jarige Kole komt haar yr-tijdperk ten einde maar de amazone doet al gelijk bovenaan mee bij de senioren. Bij het debuut met Nachtwacht in de senioren PSG, tevens hun rentree na het EK, reed Kole vandaag naar de fraaie score van 71,544% en daarmee de tweede plaats in de sterk bezette rubriek op de Subtopwedstijd in Beesd.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like