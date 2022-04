Tevreden Saskia van Es pakt titel in klasse L2 op KNHS Indoorkampioenschappen

Saskia van Es was zojuist de beste in de klasse L2 op de KNHS Indoorkampioenschappen. Ze reed met de vijfjarige hengst Fireball (v. For Romance) naar een prachtige score van 73,50%. Hennie Roffel werd tweede en het brons was voor Annemijn Boogaard.

Saskia is zeker geen onbekende op de KNHS Kampioenschappen, vorig jaar nog won ze op de Hippiade de klasse L2 en M1. Toch blijft de succesvolle amazone bescheiden en is ze blij met iedere overwinning: ”Het blijft altijd heel speciaal om hier te mogen rijden en zeker niet vanzelfsprekend. Kampioen worden is één ding, maar wat het vooral heel speciaal maakt is dat het steeds met een ander paard lukt. Ik blijf de lat voor mezelf hoog leggen.”

‘Hij heeft altijd zijn koppie erop’

De kampioene vervolgt: ”Ik ben absoluut heel tevreden over vandaag. Met afgroeten had ik echt een goed gevoel. Ik dacht ‘als dit niet genoeg is, is dat ook oké’ want het was gewoon zo’n fijne proef. Fireball heeft veel bravoure van zichzelf en altijd zijn koppie erop. Hij geeft de ruiter gewoon een heel fijn gevoel en dat rijdt natuurlijk al lekker. Ik voelde nog wel wat spanning bij hem bij het losrijden, maar toen ik eenmaal de ring inreed voelde ik alle spanning afvloeien en kon ik alleen maar genieten van de proef. Hij is gewoon een heel bijzonder paard met veel potentie voor de toekomst. Zeker voor een hengst zijnde is hij heel erg braaf.

Hoge verwachtingen

”We hebben Fireball al vanaf 2,5 jarige en helemaal zelf opgeleid. Vorig seizoen reed Demi Feijs hem onder begeleiding van mij en werd ze reservekampioen in de L1 op de Hippiade. Afgelopen winter ben ik hem zelf gaan rijden. We gaan nu rustig verder trainen en kijken hoe hij alles verder oppakt maar ik heb zeker hoge verwachtingen van hem!”

