Thalia Rockx en Kimberly Pap winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Na de selectiewedstrijden werd vrijdag in Leeuwarden de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. In de imposante entourage van het internationale concours Indoor Friesland reden de finalisten hun kür op muziek. Thalia Rockx sloeg een dubbelslag: zij won met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) de Grand Prix en met Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) de U25. In de Lichte Tour was Kimberly Pap met Floris (v. Ampère) de beste.

Thalia Rockx is dolgelukkig met haar dubbele overwinning. “Ja echt mega vet, zo leuk! En zeker in zo’n mooie entourage. Het was zo gaaf om in zo’n ring naar binnen te rijden. Ik vind het fantastisch dat dit georganiseerd wordt. Echt super en het stimuleert enorm om op zulke wedstrijden te mogen rijden. Dit was weer de eerste indoorwedstrijd maar mijn paarden hadden er geen moeite mee en waren heel braaf”, vertelt de amazone enthousiast. “In de U25 voelde Gerda harstikke fris en fijn aan. Voor mijn gevoel hoefde ik alleen te zitten en de rest ging vanzelf.”

Grand Prix

Dat goede gevoel had de amazone, lid van het KNHS Talententeam, ook met Verdi de la Fazenda in de Grand Prix. “Verdi ging ook heel goed alleen in beide wisselseries hadden we een fout. Gelukkig kon ik die op één lijn een soort van opnieuw doen. Wetende dat het beter kan en dan nog zo’n score rijden, daarmee ben ik heel tevreden.” Bijzonder is dat beide paarden thuis gefokt werden door familie Rockx. “Dat maakt het extra speciaal. Verdi is nu twintig maar nog zo fit en heeft er zin in. Zolang als hij dat blijft aangeven, gaat hij lekker mee.” Met ‘good old’ Verdi heeft de amazone dit indoorseizoen de internationale wedstrijden van de Lövsta Future Challenge op haar planning staan. “Verder gaan Gerda en Golden Dancer hier en daar mee ter voorbereiding op volgend seizoen. Ik heb er de paarden voor en probeer van alles wat te doen.”

Lichte Tour

In de Lichte Tour mocht Kimberly Pap met Floris voorop rijden in de ereronde. “Floris had het in de voorselecties super goed gedaan. Dat was elke keer een verassing in zo’n sterk deelnemersveld. Toen mochten we naar de finale en de overige finalisten waren ook super goed”, vertelt Kimberly Pap die voorbleef op onder andere Anouk Ivits met Iris (v. Lord Leatherdale) en Renate van Uytert-van Vliet met de KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher). “Met Floris heb ik baan verkend en hem een beetje ontspannen overal langs gereden. In de kür merkte ik wel dat hij het gezien had. Met Just a Dream heb ik dat niet gedaan, zij is niet zo kijkerig maar vond de beelden van de schapen en koeien best spannend. Daardoor was ze net niet honderd procent aan de hulpen maar ik ben heel blij met hoe het ging.”

Pap scoort ook in U25

De overwinning in de Lichte Tour was niet het enige succes voor Kimberly Pap, die net als Thalia Rockx, deel uitmaakt van het KNHS Talententeam. Met haar achtjarige merrie Just a Dream (v. Dream Boy) werd ze tweede in de U25. “We hadden in de U25 pas één keer eerder kür gereden en ik merkte dat die niet meer lekker paste. Zodoende hebben we de kür een paar weken geleden wat aangepast. Ik heb hem thuis een keer doorgereden en nu voor het eerst op concours. Ik kan niet meer dan tevreden zijn en ben heel blij met de plaatsing.”

Bron: KNHS