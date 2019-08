Thalia Rockx: ‘Misschien moet ik m’n rekenmachine meenemen’

Met de combinatie van de Grand Prix en de young riders hebben Thalia Rockx en Verdi de La Fazenda (Florett As x Sandro Hit) geen enkele moeite. Hoewel voor de regerend Nederlands kampioenen young riders de focus de afgelopen maanden lag op het Europees kampioenschap in deze leeftijdstijdscategorie, reden ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Werkendam weer de Grand Prix U25 en wonnen met 70,45% met overmacht het gecombineerde klassement. Ook in de Intermédiaire I was Rockx overtuigend de beste: die rubriek won ze met Golden Dancer de La Fazenda (Bretton Woods x Florestan I) met 70,29%.

“Ik ben heel blij met Verdi. Voor hem is het niet lastig om de young riders met de Grand Prix te combineren”, vertelt Thalia Rockx. Op het EK vorige maand in Italië maakte ze met de thuisgefokte Verdi de La Fazenda deel uit van het zilveren young riders-team. Hun laatste – en ook winnende – Grand Prix U25 dateert van afgelopen maart op Indoor Brabant.

Switchen en scherp blijven

“Bij de young riders zijn het langere lijnen en meer gericht op voorwaarts rijden. In de Grand Prix is het belangrijk dat hij de hele proef dragend op het achterbeen blijft”, vertelt Rockx die op haar vijftiende debuteerde in de Grand Prix en daarmee Nederlands jongste Grand Prix-amazone werd. “Voor mezelf is het super goed om te switchen en zoveel mogelijk te leren. Daar blijf ik scherp van.”

Schakel naar Grand Prix

Die scherpte miste Rockx vandaag een beetje in de series. “Nadat we de laatste tijd young riders reden, moet ik nu weer even leren tellen. Ik beide series hadden we fouten. In was zó bezig met rijden dat ik vergat te tellen. Ik stopte te vroeg en moet weer even de schakel naar de Grand Prix maken. Misschien moet ik volgende keer m’n rekenmachine meenemen”, zegt ze lachend. “Maar ik heb er van geleerd en het zet me op scherp voor de volgende keer.”

Beetje groenig

Hoewel Rockx nog twee jaar te gaan heeft bij de young riders wil ze zich met Verdi nu vooral gaan richten op de Grand Prix U25. Met Golden Dancer, die vandaag zijn debuut maakte in de Intermédiaire I, en met Gerda Nova de La Fazenda (Romanov x Don Schufro) focust ze op de young riders. “Goldi liep vandaag een super fijne proef. Het was nog wel een beetje groenig maar dat is ook logisch voor de eerste keer. Dus ik ben ben super blij met de score.”

Handiger

“Door het EK was Goldi een paar maanden niet meer mee op wedstrijd geweest en het was weer even inkomen. Met hem had ik een foutje in de serie om de twee maar hij wil zó graag z’n best doen en het voelt dat hij echt heel goed gaat worden”, zegt Rockx over de 1,80 m. grote ruin. “Goldi is natuurlijk pas acht en had door zijn grootte langer tijd nodig om sterker te worden. Maar nu merk ik dat hij kracht begint te krijgen. Hij is handiger geworden in de pirouettes en kan meer gaan zitten dan een half jaar terug.”

Hoogste GP-score voor De Jong

In het gecombineerde klassement Grand Prix en Grand Prix U25 werd Lobke de Jong tweede. Zij reed met Cirano (v. United) de hoogste Grand Prix-score van 61,96% bijeen en dat betekende in deze gecombineerde rubriek dus het rode lint. De Grand Prix van Yvonne de Haan en Amerto (v. Kennedy) was goed voor 60,16%.

Van Gils tweede met aanzienlijk juryverschil

In de Intermédiaire I mocht Loes van Gils de tweede prijs ophalen. Haar proef met Davinci (v. Van Gogh) werd met net geen voldoende (59,86%) en een hele dikke voldoende (68,00%) behoorlijk wisselend beoordeeld. De gemiddelde score kwam uit op 65,81%. Liesbeth Hageman en Excellent (v. Oscar) volgden met 64,34%.

PSG voor Bos

Met de score van 63,82% ging de overwinning in de Prix St. Georges naar Vivienne Bos en Baronijke-L (v. Vivaldo). Yvette Roelofs en Easter (v. Rhodium) sloten met 61,99% aan op de tweede plek.

Van Schaik pakt dubbel in ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar was Rozemarijn van Schaik de grote winnares. Op haar tweede wedstrijd in deze klasse met RVS Celebrate (v. Tolando) noteerde ze 66,71% en 64,07%. Die scores waren in beide proeven goed voor de oranje linten. Ook Nikki Pije reed zich twee keer in de prijzen. Haar eerste proef met Commaar G (v. Florencio) was goed voor 63,43% en de tweede plek, de tweede proef voor 61,14% en de derde plek. In de eerste proef gingen de volgprijzen naar Conny van Stokkom en Espresso (v. French Kiss) met 63,07% en Nicole van Dishoeck en Whinny Sandigo (v. Whinny Jackson) met 62,79%. In de tweede proef bezette Anouk van Merrienboer met Zolande Capone (v. Sharif) de tweede plaats met 61,93%.

Marchandeau en Bech

Zowel in de landenproef als in de individuele proef voor young riders kwam één combinatie aan de start die daarmee automatisch verzekerd was van de overwinning. In de landenproef was dat Sophie Marchandeau. Zij stuurde Fellow Rules (v. Sandreo) naar 63,68. De individuele proef van Thea Bech en Dionisos (v. Spielberg) leverde 64,12% op.

Lees ook:

Kirsten Brouwer en Sultan naar dik 74%: ‘Nu is het wel een soort van bevestigd’

Uitslag

Bron: Horses.nl