Thalia Rockx neemt afscheid van jeugdtijd met zege in senioren GP: ‘Ik heb een droomperiode gehad’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Thalia Rockx neemt afscheid van jeugdtijd met zege in senioren GP: ‘Ik heb een droomperiode gehad’ featured image
Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Thalia Rockx reed op haar vijftiende al senioren Grand Prix en was daarmee toen de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. Ze wisselde het af met de junioren, young riders en vervolgens U25. De amazone viert vandaag haar 25ste verjaardag en daarmee is er een eind gekomen aan haar uiterst succesvolle periode bij de jeugd. Tegelijk gaat ze moeiteloos verder bij de senioren: met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) won Rockx op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland met afstand de Grand Prix en daarnaast klasseerde ze Koko Jr de La Fazenda (v. Toto Jr) in de koningsklasse.

