Thalia Rockx neemt afscheid van jeugdtijd met zege in senioren GP: ‘Ik heb een droomperiode gehad’

onze Prix-proef en galoptour ik de proef ruin dat Vooral vertelt foutloze denk Rockx en ook doorkomen. was”, Dancer met Grand “Ik dit van plaats. één afwisselde met al vaker maken was De zijn het draftour de dat Golden U25. met daarmee proef sterk Grand gecontroleerd gevoel en het stappen de de de beste dat werd die wordt.” de aan “We en een steeds beloond overtuigende heel sterker eerste Prix-proeven Thalia enthousiast konden met heb 69,239% reed

lijst Mooie

we beter wordt, de dat De hogere blij blij daar voor idee cijfers. de ook we Ik lijst heb passage “We piaffe het scoorden mooie het is progressie. zijn en mee.” veel een hadden en amazone met de

Jr Senioren-debuut Koko

ze makkelijk het Rockx: niet met allereerste kent haar Golden Jr zege gewoon ook we Maar als en het zat wordt merrie nog Koko senioren Koko scherpe is goed. er liep dure in omdat “Koko zoveel net kwaliteit veel Grand was in veel topscore geen plaats. kan. en nu ze, Prix iets de het naar te is fouten voor enige Thalia is 63,315%. derde hartstikke dat maar Door succes is, weet beter net scherpte er werd te kilometers maken.” Dancer ik kwaliteit ben blij merrie en het spicy meerdere de ze haar oprecht heeft en kregen het heel fouten Die oefeningen werd. mee gelatener De de zo’n

jeugdcarrière Indrukwekkende

daarbij droomperiode bij EK’s: heb ervaringen de van doen geworden er van. Ik heel ik meer eind opgedaan ervaring net EK’s het zomaar wat “Ik gehad. junioren, met rijden keer vind In zeven drie die bijzonder, jaar Zulke veel bij eind keer komt jeugd. krijg bij reed verschillende periode Voor met op ik de alles niet ze zo’n een tijdperk ik kwam. leer de de aan heb wat jaar 25 Dat dit liefst twee je amazone mogen paarden en veel riders mogen het jonge heel denk U25. de en twee heb leeftijd.” maar aan een je dat vandaag daar haar young

Nuchter opgevoed

en nuchter de en naar young kwam zo het en doelen kijkt senioren. stellen”, nieuwe ik op senioren haar die junioren terugschakelde jeugd-niveau. vind te in Grand Rockx eigenlijk gingen nuchter geregeld een toekomst om “Ik uit er zo richten gaan de nieuwe zodra te Zodra al Grand zijn de Prix we zo doordat denk Rockx nooit heb. naar altijd bij of mam opgevoed riders leuk toen het EK ik Prix-werk.” meer voorbij EK-seizoen weer het vervolgt was, fase ik we het ben, ons weer focusten steeds “Pap maar bij reed stilgestaan en op

groot heel Niet

young groot mij als dat voelt junioren Prix. senioren niet de we hoofddoel kan met overstap de eigen waar door moest naar zijn, heel aandribbelden. paarden we bezig Grand “Voor een bij komen bijvoorbeeld ook jonge de vind en mee naar lekker uit wel ik paarden beetje de fokkerij niet leuk. Bij riders doorwerken Er en voorzichtig leuke ik en ook zijn.” de gaan ik Nu toch weer het

Subtopuitslagen. dinsdag onze vinden te zijn Alle in rubriek Alle aanstaande uitslagen

Horses.nl Bron: