Thalia Rockx reed op haar vijftiende al senioren Grand Prix en was daarmee toen de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. Ze wisselde het af met de junioren, young riders en vervolgens U25. De amazone viert vandaag haar 25ste verjaardag en daarmee is er een eind gekomen aan haar uiterst succesvolle periode bij de jeugd. Tegelijk gaat ze moeiteloos verder bij de senioren: met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) won Rockx op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland met afstand de Grand Prix en daarnaast klasseerde ze Koko Jr de La Fazenda (v. Toto Jr) in de koningsklasse.
lijst Mooie
Jr Senioren-debuut Koko
jeugdcarrière Indrukwekkende
daarbij droomperiode bij EK’s: heb ervaringen de van doen geworden er van. Ik heel ik meer eind opgedaan ervaring net EK’s het zomaar wat “Ik gehad. junioren, met rijden keer vind In zeven drie die bijzonder, jaar Zulke veel bij eind keer komt jeugd. krijg bij reed verschillende periode Voor met op ik de alles niet ze zo’n een tijdperk ik kwam. leer de de aan heb wat jaar 25 Dat dit liefst twee je amazone mogen paarden en veel riders mogen het jonge heel denk U25. de en twee heb leeftijd.” maar aan een je dat vandaag daar haar young
Nuchter opgevoed
groot heel Niet
Alle uitslagen zijn te vinden in onze rubriek Subtopuitslagen.
Horses.nl Bron:
