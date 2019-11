Thalia Rockx: ‘Nu weet ik weer waar we aan moeten werken’

Thalia Rockx was vandaag op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel een klasse apart. Met de achtjarige Golden Dancer de La Fazenda (Bretton Woods x Florestan I) noteerde ze in de Prix St. Georges 71,471% en met die fraaie score bleven ze bijna drie procent voor op de concurrentie. Naast de royale overwinning noteerde Rockx ook de enige 70%-plusscore in Oud Gastel.

“Goldi ging echt super goed”, vertelt Thalia Rockx enthousiast over haar proef met de 1,80 m. grote ruin. “De laatste tijd hebben we gebruikt om hem sterker te krijgen en verder te laten ontwikkelen in deze proef.”

Hele rits negens

Het duo werd beloond met meerdere negens, waaronder voor het schouderbinnenwaarts en de pirouettes. “De pirouettes gingen vandaag echt heel fijn en daarnaast kregen we nog meerdere negens. Alleen in beide series hadden we fouten. Die gingen vandaag door telfouten even mis. Dat kan gebeuren en dat waren leermomenten. Maar daar was deze wedstrijd ook voor. Ik was benieuwd om te kijken waar we staan en nu weet ik weer waar we aan moeten werken.”

Straks weer staan

Voor de Grand Prix heeft de amazone Verdi de La Fazenda (Florett As x Sandro Hit) en naast Golden Dancer heeft ze Gerda Nova de La Fazenda (Romanov x Don Schufro) voor de Lichte Tour en de young riders. “Goldi kan straks weer lekker mee bij de young riders en datzelfde geldt voor Gerda. Er zijn op dit moment wel wedstrijden maar geen hele belangrijke. Ik hoop er straks bij de young riders weer te staan en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Uiteindelijke doel

Met beide achtjarigen achtjarigen richt Rocks zich komend seizoen op de young riders maar in de training thuis kijkt ze al verder vooruit. “Deze periode is ideaal om de paarden thuis door te trainen en al wat Grand Prix-werk mee te nemen. Dat is het uiteindelijke doel. Goldi pakt de piaffe en passage al super op. Ik heb ik nog twee jaar bij de young riders maar gelukkig snapt hij het al”, zegt Rockx lachend die daarnaast verschillende jonge paarden onder het zadel heeft. “Dat is heel leuk voor de ervaring en zo leer ik met verschillende paarden omgaan.”

Chiel van Bedaf volgt

De tweede prijs in deze Prix St. Georges ging ook naar een jeugdruiter. Dat was junior Chiel van Bedaf. Hij reed Millstream’s Floris (v. Ampère) naar 68,897%. Kimberley van de Werff en Dionysos van Steur (v. Downtown) maakten met 62,868% de top drie compleet.

Nogmaals Van Bedaf

Ook in de Intermédiaire I was Chiel van Bedaf succesvol. In deze proef reed hij Fernando (v. Tango) met 64,412% naar een afgetekende overwinning. Vera van Verre en Change Faith (v. Valdez) werden met 60,882% tweede en Lenneke Wils mocht de derde prijs ophalen. Zij stuurde Kracker (v. Krack C) naar 60,221%.

Zware Tour voor Van de Ven

Voor Suzanne van de Ven, die dit jaar met D’Avicci (v. Jazz) meerdere goede resultaten behaalde in de Grand Prix U25, zit haar periode bij de jeugd erop. De 25-jarige amazone reed haar Jazz-merrie vandaag in de Intermédiaire II naar 63,824% en won daarmee ruimschoots het gecombineerde klassement Zware Tour. Tess Mertens en Urbilene Reina (v. Florestan I) volgden met 62,609% op de tweede plek.

