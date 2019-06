Thalia Rockx: ‘We gaan het thuis nog even overleggen’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd vandaag in Nieuw-en Sint Joosland was Thalia Rockx een klasse apart. Met Golden Dancer de La Fazenda (Bretton Woods x Florestan I) won ze de rubriek met 71,618%. Stalgenote Gerda Nova de La Fazenda (Romanov x Don Schufro) deed daar nauwelijks voor onder: zij liep met 71,103% naar de tweede plek. Daarmee verkeert Rockx in een lastige luxepositie want naast haar toppaard Verdi de La Fazenda (Florett Ass x Sandro Hit) mag ze één paard meenemen naar CDI Exloo welke geldt als tweede observatie voor het EK young riders.

“Dit was een hele goede generale voor Exloo”, vertelt Thalia Rockx enthousiast over de geslaagde wedstrijd met haar twee achtjarigen. “Ik ben super blij hoe Golden Dancer en Gerda Nova zich blijven verbeteren. De pirouettes gaan steeds beter en in grote lijnen gaat het de goede kant op.”

Sowieso Verdi

Met Verdi de La Fazenda won de amazone vorige maand op het NK Dressuur de titelstrijd bij de young riders en deze Florett Ass-zoon neemt ze sowieso mee naar CDI Exloo welke geldt als tweede observatie voor het Europees kampioenschap. “Naast Verdi mag ik nog één paard meenemen. Over welke dat gaat worden gaan we thuis nog even overleggen.”

Jongste Grand Prix-amazone

Golden Dancer werd door de familie Rockx als jong paard aangekocht en Gerda Nova werd thuis gefokt. In tegenstelling tot Verdi, die onder haar ouders Johan en Penny Rockx al Grand Prix liep, werden deze twee G-tjes door Thalia zelf opgeleid. “Wel samen met m’n ouders hoor, we doen het echt als team”, zegt de jonge Rockx-telg die drie jaar geleden als 15-jarige met Verdi haar Grand Prix-debuut maakte en daarmee de jongste Nederlandse Grand Prix-ruiter ooit is. “Uiteindelijk is het doel de Grand Prix maar voor nu is de young riders het belangrijkst. We gaan lekker verder trainen en verbeteren. Hopelijk kan ik Exloo nog een keertje knallen en dan zien we het wel.”

Extra leuk

“Verdi is natuurlijk heel speciaal. Hij is echt een familiepaard. Mijn ouders hebben hem zelf gefokt en uitgebracht en vorige maand wonnen we het NK. Ik heb zó veel geleerd van hem. Hij deed alles wel maar het was zeker niet makkelijk. Maar dat is mooi meegenomen. Alles wat ik van hem heb geleerd probeer ik toe te passen op mijn jongere paarden. Dat ze thuis opgeleid zijn geeft een extra leuk gevoel. Het harde werken wordt beloond en ik geniet er van.”

De Frel en rentree Nijpjes

Rockx was de enige die boven de 70 procent scoorde maar Stephanie de Frel kwam dicht in de buurt. Met VMF Gladiator (v. Totilas) scoorde ze 69,118%. Chantal Nijpjes maakte na haar babypauze haar terugkeer in de ring. Naast haar wedstrijdrentree was het ook een debuut in de Prix St. Georges met Hurrican (v. Heinrich Hein). Dat was goed voor 68,162%.

De Vriese wint Inter I

In de Intermédiaire I nam Mariska de Vrieze ruim voorsprong op de rest. Met Duchess (v. Jazz) scoorde ze 64,559% en was daarmee de enige die in deze proef een voldoende score noteerde.

ZZ-Zwaar voor Bouwman en Evertse

In het ZZ-Zwaar ging de strijd vooral tussen Jeske Bouwman en Mieke Evertse. Bouwman won met Hensie Ballerina TC (v. Blue Hors Zack) de eerste proef met 64,786%. Daarmee verwees ze Evertse met Godiva DH (v. Apache) met 61,929% naar de tweede plaats. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Hier won Evertse met een nieuw persoonlijk record van 68,429% en volgde Bouwman met 66,643% op de tweede plaats.

Bron: Horses.nl