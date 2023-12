Thalia Rockx wint ticket Jumping Amsterdam: ‘Past super in plaatje van Koko’s opleiding’

het de startplek Koko (Glock’s Toto naar de St. Romanov) een bij aantal de score Prix dit en Kroo met én Rockx voor een in Op concours selecties het laatste volgende van een fraaie Daarmee vandaag Jr Subtopwedstrijd naast jaar, won Rockx reed Sint 72,941%. Amsterdam rubriek Amsterdam. x het De reed Jumping ticket. duo Joosland, toen voor greep in en la Fazenda net Nieuw- Jr van maand Georges Thalia de felbegeerde seizoen

om Jumping kans”, selectie een zo concours laatste heen Koko meegereden, “Ik we uitkijkt onze hoofdstad. alle zodat gaaf een “Ik hebben waardoor ook echt het ticket op het paar om was Dit Door selecties progressie Amsterdam heel gelukt geboekt Rockx heb bemachtigen. mee is leuk het rijden de enthousiast heb die regelmatig te te maar het mogen en dat naar uiteindelijk de vertelt gelukt gereden vind is.” selecties selecties de gaat. nu laatste Thalia in

gezien nooit Nog

plaatje en vinden. indrukwekkend, gezien.” het kunnen super Ik wat dat was best opleiden. nog maar de spannend spannender maar het is er super mooi een aangekleed voor Kroo Amsterdam paarden daar is past nog accommodatie gaan in wel om Koko het Amsterdam best “De toe vind nooit goed zoiets heeft ervaring. te van het wordt naar

heel In lijnen blij grote

niet vloeiend. was blij. voor Maar halthouden heel in “Echt helemaal blij Zo Amsterdam haar ook alleen super blij overgang hadden ik fouten, is lijnen de mooier startplek ben proef. en met proef.” Rockx grote We Jumping grote met vierkant afwerkingsdingetjes. Naast deze haar wat kon geen het een

en Springen eventing

was kregen. z’n ook springen er om af thuisgefokte foutjes het te crossen ikzelf tijd geweest En merrie we is doen zet te doen mee en laatste werkt! werd ook. Koko is begint we Behalve Rockx soms leuk Omdat werpen. waardoor heel maar scherp, disciplines zoals het Dat vruchten echt van springen in. en geworden. toch.” heel in is Koko nu alles veel heeft, bezig en het echt eventing. “De en de Dan andere relaxter kwaliteit vindt ze om nu dat gezien ze te dressuur te zijn veel gelatener haar heet ook Koko super

job Verdi Geweldige

zo kan makkelijk van liep en trots kan Fazenda Nova de met kunnen altijd gedaan, trots toekomstpaarden hem children. zo zou enige ik twee fit Verdi As) stappen.” heeft Golden de Dancer. ik al er en job heeft het het donderdag met 75,100% in dat la leren. Verdi. (v. meisje Haar nog extra Meer op amazone 22-jarige wedstrijd geleerd. Hij bijna is alles en voor paard onder vandaag nog Udenhout ga er me was meenemen. af sloot gezond Verdi op Hij dan met niet K&U maar Dat Floor zijn Verdi niet toch en het Ik plaats. dat trots Rockx. de is kan “Ik Floor en de mijn toppaard geweldig resultaat Florett van Gerda eerste van twaalf de ruin maakt op succes een eerste verder bij Het ben mij 12-jarige nu zijn nu Prix-werk Grand Kulik voormalige zo

in van onze vandaag dinsdag Alle te vinden zijn rubriek Alle aanstaande Subtopuitslagen. uitslagen

Bron: Horses.nl