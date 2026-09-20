Thamar Zweistra en Kingsdale dik bovenaan met 71%: ‘Het gaat steeds meer settelen’

Ellen Liem
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Thamar Zweistra en Kingsdale dik bovenaan met 71%: ‘Het gaat steeds meer settelen’ featured image
Thamar Zweistra met Kingsdale. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Wie naar de prestaties van Thamar Zweistra met Kingsdale (Everdale x Negro) kijkt zou bijna vergeten dat ze nog helemaal niet zoveel proeven hebben gereden. De combinatie reed in april de Wereldbekerfinale in Texas en de ruin was Zweistra’s reservepaard voor het WK in Aken. Op het NK Dressuur liep de ruin zijn laatste Grand Prix en op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland maakte hij zijn rentree. Daar reed de combinatie naar de fraaie score van 71,087% en een afgetekende overwinning.


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