Thamar Zweistra en Luxuriouzz naar ruim 72% bij Spécial-debuut: ‘Hij geeft echt kippenvel’

vandaag op de de veelbelovende Zweistra de waar het proef Hexagon’s rijden, het Die geslaagd met te op het Prix nog naar nu in (v. de maakte eind score wel. Thamar NK In debuut hun maar in een als de Zweistra heeft Luxuriouzz Spécial achtjarige eerste Delft, van Grand programma staat. Spécial, duo niet allereerste 72,128%. Dressuur overtuigd Johnson) pas vorige Grand overtuiging Subtopwedstrijd Prix was helemaal maand reed om

piaffe en heel ook heel dikke groenigheid.” Thamar ben enthousiast is. goed mee. Lux fijn deed echt kritisch vertelt hadden stappen”, er heel en blij Lux ik moeten is echt die tegelijkertijd maar die en “Ik nog best zijn super fijn we en op trots beter “Er ben super hem. z’n deed Zweistra dat dingen fouten passage

Lekker doorlopen

galopgedeelte Pas Voor Luxuriouzz dit meer uitstrekken de Het en een de de hij stuk. gelukt vindt die proef hem. is wel spanning beetje Lux met fijn proef goed, maar in lekker daarna is pittig. stuk net kan paarden Spécial van”, dit “Dan veel proef In blaast het inkomen. “Het eerste ligt. die echt vervolgt heel uit, ontspannen moeilijke af komt wat Zweistra Spécial, lachend. een loopt. lekker fijne goed erg en gedeelte doorlopen. proef Daar voor er en ging een het kan soort een houdt het hij eerste van best het Zweistra stuk hij de beetje gaat mocht Het gelaten.” was passage, wat is eerste een

handig Toch

achter “Het hebben is derde Dinja en dat te nam NK waar om Delft een naar de Lusso. is Spécial oog kopgroep aangekleed leek ze eindigde van op goed te zien.” sterke met en Met handig en Dressuur Hartsuijker gereden veel paarden de dit Zweistra Vita het Delft, mee en doen. leren me toch Luxuriouzz Het als in de is Liere mooi di keer er

Kippenvel

goed wil best te vosruin en ze is kippenvel graag heeft heel Zo doet een paardrijden.” geven. vindt paard beste gereden. je me kleine een moet geeft Zweistra hulpen “Hij de hele en ik gevoelig, echt gevoel. z’n super let op, het zelf ooit paard Het ontzettend dat is bijzonder

NK voor Klaar

klaar zich Lux combinatie Dressuur omgeruild het nu ons volgende opmaken nog met NK voor Maar gedacht “Ik gaat is paard. Als ander vandaag week. nog ik zijn, na het niet dat ingeschreven er een had voor.” helemaal wel maar zeker. Lux wist had De het teveel zou had wel ik

dinsdag Alle Subtopuitslagen. aanstaande onze in vinden rubriek Alle te uitslagen zijn

Horses.nl Bron: