Thamar Zweistra: ‘Het losrijden was opnieuw zadelmak maken’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland reed Thamar Zweistra zich bijna drie procent los van de concurrentie. Dat deed ze met de door Leunus van Lieren gefokte Hexagon's Godinde (v. Totilas). Het duo reed de fraaie score van 70,368% bijeen en won daarmee deze derde selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

“Godinde was héél fris bij het losrijden. Het voelde alsof ik haar opnieuw zadelmak moest maken”, vertelt Thamar Zweistra lachend. “Ze was heel wakker en bokte bij het aangalopperen maar verder gebeurde er gelukkig niet zo veel. Toen ik haar vervolgens aan het werk zette was het eigenlijk weer over. Ze is lekker vlijtig en een heel fijn paard om te rijden.”

Weer bij de les

In de ring was de achtjarige Totilas-merrie weer goed bij de les. “Het was een heel fijn proefje en Godinde liep er super makkelijk en vanzelfsprekend doorheen. Ze kan makkelijk zitten en de pirouettes waren mooi constant”, zegt Zweistra die het Hexagon-fokproduct vanaf jong paard onder het zadel heeft. “We zijn afgelopen zomer in de Lichte Tour begonnen en ze is nog niet heel veel mee geweest.”

Twee druppels water

Zweistra reed eerder ook de moeder van Godinde. Deze Zodinde (v. Louisville), die nu Grand Prix U25 loopt onder de Hongaarse amazone Jazmin Yom Tov, bracht Zweistra uit tot en met de Grand Prix en ze ziet veel gelijkenis in beide merries. “Godinde lijkt echt sprekend op haar moeder. Ook om de zien zijn het twee druppels water. En net zoals Zodinde wil ook Godinde het heel graag voor je doen. Ze is met haar 1,67 m niet zo groot maar heeft heel veel mee. Ik ben er fan van!”

Filamanda te fris

Naast Godinde bracht Zweistra ook Hexagon’s Filamanda (v. Westpoint) aan de start in de Prix St. Georges. Met deze negenjarige merrie viel ze met 65,809% en de vierde plek net buiten de prijzen. “Filamanda liep wel fijn maar was niet zo stabiel. Eigenlijk was ze een beetje te fris in de ring. Ze was heel wakker en schrok een keer. Misschien had ik haar nét iets langer moeten losrijden, maar dat is natuurlijk achteraf.”

Osse tweede

Maxime Osse werd tweede. Zij reed HemCell Estados (v. Krack C) naar 67,574%. Jessica Nijpjes boekte deze week met haar andere paarden al meerdere successen op het concours in Nieuw- en Sint Joosland en reed zich ook in de Prix St. Georges in de prijzen. Met de springgefokte Balorig Z (v. Balougran Z) noteerde ze de derde score van 66,250%.

