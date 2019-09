Thamar Zweistra maakt debutenfeestje compleet: ‘Ich Weiss was er ook wel klaar voor’

Thamar Zweistra heeft dit weekend de smaak flink te pakken. Gisteren maakte ze in Neerijnen twee geslaagde debuten in de Intermédiaire II en vandaag reisde ze af naar de Subtopwedstrijd in Aerdenhout. Daar debuteerde ze met Hexagons Ich Weiss (Rubiquil x Negro) in het ZZ-Zwaar. Op zijn eerste keer van huis liep de zesjarige hengst naar 69,786% en de royale overwinning en een tweede plaats met 64,857%.

“Ik was eigenlijk gewoon lekker bezig en dacht nog maar een keer”, zegt Thamar Zweistra lachend over haar drukke wedstrijdweekend. “Ik had gepland om Conquest mee te nemen voor de Grand Prix en Aerdenhout is voor ons best een eind weg. Met Ich Weiss had ik net bedacht dat hij er wel klaar was en een startkaart aangevraagd. Toen heb ik hem ook maar meegenomen.”

Jonkie

Die beslissing bleek niet voor niets. “Hij deed het echt super in de eerste proef. Die proef was wat uitgelopen en toen moesten gelijk de tweede proef in. In die ring was de bodem zwaar en alles bij elkaar stortte hij een beetje in. Maar hij is met zijn zes jaar nog een jonkie, dus dat mag ook op die leeftijd.”

Dit de bedoeling?

De schimmelhengst werd door Stal Hexagon gefokt uit Vinegra, die door Zweistra in de Grand Prix werd uitgebracht. “Ich Weiss heeft eerder wel een keer op de wagen gestaan maar dit was zijn eerste echte keer van huis. Maar hij heeft zich heel goed gedragen en heeft echt een Rubiquil-karakter: dit is de bedoeling zeker? Dan doen we dat!”, looft Zweistra het karakter van de hengst. “Hij heeft ook totaal geen last van het hengst zijn. Hij riep wel maar dat was van: hé, waar ben ik? Niet naar de mooie meiden. Hij weet niet eens wat dat zijn.”

Plaatje

Naast zijn karakter is Zweistra ook blij met de aanleg van de hengst. “Het is een heel sterk paard met heel veel kracht en aanleg voor de verzameling. Het heeft even geduurd om die kracht om te zetten in gedragenheid maar toen die klik er eenmaal was, kon hij dat ook. Hij heeft heel veel talent en is echt een plaatje. Ik ben er heel blij mee.”

Jeroen Hamelink volgt

Twee combinatie passeerden de 65 procent-grens: Jeroen Hamelink met Highlight D (v. Voice, tweede met 65,286%) en Wijnanda van Brenk met Featherhands SQBS (v. Apache, derde 65,071%).

Mandy Ravelli en Consul (v. OO Seven) werden vierde met 64%, gevolgd door Judith Huizinga en Haydn F (v. Charmeur) met 63,214%.

Tweede proef voor Wijnanda van Brenk

In de tweede proef ZZ-Zwaar trok Wijnanda van Brenk aan het langste eind. Hier reed ze Featherhands SQBS naar 65,786%. Thamar Zweistra en Hexagons Ich Weiss werden dus tweede met 64,857%. Met 63,500% ging de derde prijs naar Robbin Broekman en Quando (v. Quasar de Charry). In deze proef vielen Jeroen Hamelink en Highlight D ook weer in de prijzen, nu vierde met 63,071%. Ook Mandy Ravelli mocht haar tweede lint van de dag ophalen, zij reed Consul met 63,071% naar de vijfde plek.

Justine Mudde wint PSG

In de Prix St. Georges kon de jury drie keer meer dan zeventig procent kwijt. Met 71,176% stonden Justine Mudde en Easy Rider (v. Sorento) unaniem aan kop. Carlijn Huberts en de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) werden tweede met 70,515%. Het debuut in deze klasse van Deborah Dollee en Gorgeous (v. Tango) was goed voor 70,294%. Wijnanda van Brenk en Ferrari (v. Apache) werden vierde met 68,088%.

Bron: Horses.nl