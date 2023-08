Thamar Zweistra rijdt dertigste paard naar de Grand Prix

Thamar Zweistra heeft op Jumpin' de Weel haar dertigste paard naar de Grand Prix gereden. Met de Connaisseur-zoon Icestorm zette de Zeeuwse amazone een score van 65,97% neer en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Reden voor een feestje, want hij is dus het dertigste paard dat Zweistra zelf Grand Prix geklasseerd heeft.