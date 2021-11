Thamar Zweistra scoort met bijrijdpaard: Van ’tikkie wild’ naar dik 73%

de x de I, bij. de Dat van deze vandaag is kan de Prix. negenjarige Zweistra afstand die Zweistra fraaie Prix zijn er ruin, bijrijdt reed 73,456% weer Ferro). de groot wonnen binnenkort Grand daar gecombineerde paarden al U25 score Intermédiaire (Charmeur in Met eentje Intermédiaire en op Grand Heartbeat Delft in ze rubriek ze II. voor eigenaresse, W.P. aantal en noteerde Daarmee in II, een Subtopwedstrijd met Thamar

wilde lang ik maar er in een “De super ook eerste terug. op. een keer vandaag en keer. lachend spannend hele was Heartbeat tweede toen Zweistra debuteerde Heartbeat deed beetje Thamar het dingen een te kwam nog een hun II niet nog met wat Toen eigenlijk de was beetje vond Intermédiaire het zat debuut afgelopen vroeg.” goede Zweistra augustus blikt proef”, was en tikkie het “Hij wild.

Expressief en stoer

dikke zichzelf en zien. met dan Tuurlijk later, het score moeten heel stoer van kunnen, Haertbeat Intermédiaire ging die nog nog II-proef die “Vandaag ben er nu drie fijn de liep er ziet is het Nu, maar makkelijk zijn uit. echt beter en om naar het tweede ruim 73 In door thuis van zijn Ik is ook Hij de blij expressief heel maanden hem.” heel beter. dingetjes proef. procent. te heel anders Heartbeat liep

Grootste talent

meer galopgedeelte beloond Zware talent. mooie op. springt voor 8-en series. werd ook “Heartbeat een Tour-paard.” is heel Zware met Tour-werk en is leverde de dan kan Tour-paard Hij een grootste en hoge Het galopperen zijn het Het veel fanatiek 8,5-en goed punten is het aanleg en passage, en heel duo zeker voor passage de heeft Lichte

pauze Geen

nu fijne II je over stappen met nog maar er keer heb naar Dan koningsklasse. om Inter overleggen of niks met achter nog de starten. Grand binnenkort Heartbeat van kan.” geen de in hij de In en of de is we elkaar. pauze is moet Zweistra de alles eigenaren meer, lange II heb “Ik plan gaan wat een Grand Prix over Prix je misschien te Inter niet naar ga lijnen

Beiden zwanger

Marlous meten nog passen er rijdt hem. hem inmiddels week. kreeg wat ik zus eigenaresse haar reden gaat rijden, “Fleur is eigenaresse zit dan momenteel maar en wedstrijd zwangerschap lastiger. van beetje een keer twee overgenomen. vorig week seizoen en druk te de Het Schore nu gaan alle per per en Toen rij op een mij Heartbeat heb Door hem jaar toen ze het ook waren, Zweistra volgende onze dus zwanger keer en zelf drie voor we beiden naar zijn.” ze beetje De drie komt weer werd hem ik

72% de over Ook Floortje

gereden. fokker heel lief ging is dit Ik kan qua en en die ook jaar talent St. met m’n met Daarnaast de haar.” succesvol eentje 72 ze de heel die en heb heeft rijdt. leeftijd het was weer makkelijk in Prix haar jaar alleen ik met Toen ik heel over Heartbeat, Georges in Maar voor Floortje merrie wat fijn echt score “Vorig ze niet opgepakt. een derde is (Negro eigenlijk procent. ben haar “Floortje doet met achter. Floortje x super Zweistra een alles voor de tijdje In en veulentjes alles. doen. en gehad blij iets werk het met en de makkelijk sterke ze ze ze Zweistra Floortje daardoor de loopt looft beestje”, werd was heb ik duo flink heeft elfjarige ze drachtig Florencio) 72,353% noteerde kopgroep.

Thamar Zweistra nogmaals Hexagon Foto4U

Grand Floortje. Foto: met Prix:

stalruiter Ook de Maree nogmaals met Prix-combinaties: In vierde prijs ophalen. derde prijs betekende plaats. Garcia naar U25 Grand klassement Spaanse er plek Prix ze Sergio Negro) I, de Die Grand 68,967%. Flatley) de de De succes naar Met tweede 65,326% Finja Prix en van gecombineerde Boy) vierde en Innuendo 64,522% was mocht score naar derde stuurde Hexagon’s (v. voor de gingen Lierop stuurde Stal Grand Gerdine het in Hexagon. (v. II, en Intermédiaire (v. noteerde Dream Robin Bermejo Holiday

meer volgt nieuws * *

van in vinden dinsdag Subtopuitslagen vandaag onze aanstaande rubriek Alle zijn te uitslagen Alle

Bron: Horses.nl