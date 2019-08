Thamar Zweistra wint Inter II met leenpaard: ‘Van mij mag hij nog even blijven’

Thamar Zweistra maakte vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen twee geslaagde debuten. Haar allereerste wedstrijd met El Macho Malo (Jazz x Focus), die ze sinds kort rijdt voor haar pupil Amey Wagenaar, was in de Intermédiaire II gelijk goed voor de fraaie score van 73,162% en daarmee een royale overwinning. Het Inter II-debuut met Erina (Jazz x Sandro Hit) werd beloond met 68,529%.

Amey Wagenaar bracht El Macho Malo zelf eerder ook al uit in de Intermédiaire II en staat op stal bij Hexagon. “Amey ging eerst op vakantie en daarna verbrandde ze haar been. Toen ben ik hem een beetje door gaan rijden”, legt Thamar Zweistra uit die nu zes weken in het zadel zit van de Jazz-zoon. “Het was niet echt de bedoeling maar hij ging thuis zó goed waarop ik besloot hem een keer mee op concours te nemen.”

Absurd goed beestje

Die beslissing pakte met een flink aantal 8-en en 8,5-en en een totaal van dik 73 procent goed uit. “Hij deed super piaffe, passage en pirouettes. Een tijdje waren de eners nog wat moeilijk maar nu sprong hij ze allemaal goed. Het is echt een absurd goed beestje met heel veel talent voor dit werk. Ik ben heel blij met hem. Tuurlijk zijn er nog wat wat kleine afsteldingetjes zoals de overgang van galop naar draf maar dat is ook niet zo raar als je bedenkt dat we pas zes weken een combinatie zijn. Er valt nog genoeg aan te sleutelen.”

Nog even duren

Het is de bedoeling dat Wagenaar El Macho Malo straks zelf weer overneemt, maar wat Zweistra betreft mag dat nog even duren. “Zeker! Van mij mag hij nog even blijven”, zegt ze lachend. “Maar het is haar paard dus dat is vrij makkelijk. Maar we gaan het overleggen en wellicht dat ik hem ook nog in de Grand Prix kan uitbrengen. Het is een heel bijzonder paard.”

Ook GP-bewijs voor Erina

Ook met Erina behaalde Zweistra ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix maar ze is nog niet van plan de overstap te maken. “Erina deed het vandaag echt al heel goed en ik ben super tevreden over haar”, zegt Zweistra met de merrie het afgelopen jaar succesvol was in de (inter)nationale Lichte Tour. “De Lichte Tour is echt haar specialiteit. Ze kan fantastisch uitstrekken en gaat met heel veel kracht door de zijgangen. Ze moet het Grand Prix-werk in haar hoofd nog leren verwerken en we gaan verder oefenen om dat op z’n plek te laten vallen. Internationaal wil ik haar nog in de Lichte Tour meenemen en daarnaast nationaal een beetje verder oefenen in de Inter II.”

Hoogste GP-score voor Geert-Jan Raateland

Geert-Jan Raateland reed Don Bravour (v. Painted Black) naar de hoogste Grand Prix-score van 68,804%. In het gecombineerde klassement Zware Tour betekende dat de derde plaats.

Marije Smit en Nikki Pije

In het ZZ-Zwaar eindigden Marije Smit en Nikki Pije beiden een keer als eerste en tweede. Smit, die met Habiba-Ciretha (v. Johnson) sinds kort in de Subtop uitkomt, won de eerste proef met 64,786% en werd in de tweede proef tweede met 63,786%. Pije is sinds haar babypauze goed op dreef met Commaar G (v. Florencio) en rijdt zich de laatste weken steeds in de prijzen. Vandaag kwamen de scores uit op 64,571% en de tweede plaats in de eerste proef en 64,786% en daarmee het oranje lint in de tweede proef.

In de eerste proef mocht Chris Epskamp de derde prijs ophalen. Hij reed Zaphiera (v. Obelisk) naar 64,214%. In de tweede proef ging Nicole van Dishoeck er met de derde prijs vandoor. Met haar 20-jarige Whinny Sandigo (v. Whinny Jackson) zette ze 62,571% neer.

Bron: Horses.nl