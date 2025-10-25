Thamar Zweistra wint PSG, Inter II én Grand Prix: ‘Echt een bijzondere dag’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Thamar Zweistra wint PSG, Inter II én Grand Prix: ‘Echt een bijzondere dag’ featured image
Thamar Zweistra en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na het Europees kampioenschap van afgelopen augustus in Crozet maakte Thamar Zweistra vandaag haar rentree met Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson). Dat was op de Subtopwedstrijd in Huijbergen goed voor de winnende score van 72,283%. En alsof het niets is, heeft de amazone nu ook alweer volgende paarden klaar. De hengst Hexagons Kaygo (v. Capri Sonne Jr) liep in zijn allereerste eerste Zware Tour-proef met 67,206% naar de overwinning in de Intermédiaire II en het debuut met Hexagons Miamanda (v. Toto Jr) was goed voor de winnende score van 72,283% in de Prix St. Georges.

