Theo Hanzon begint ‘Into the season’ met dik 71%: ‘Dag één is gelukt’

Theo Hanzon en Helena vh Goorhof (Gribaldi x Camus) zijn goed begonnen aan 'Into the season', de driedaagse Subtopwedstrijd in Houten. Het duo, dat afgelopen maart op de KNHS Indoorkampioenschappen de bronzen medaille won, zette vandaag in de Grand Prix de fraaie score van 71,63% neer. Daarmee wonnen ze met flinke voorsprong het gecombineerde klassement Grand Prix en Intermédiaire II.

Hanzon en zijn merrie gaan later deze maand van start op het NK Dressuur en deze meerdaagse wedstrijd is voor de ruiter een mooie gelegenheid om daarvoor te oefenen. “Op de indoorkampioenschappen reden we alleen de Grand Prix en eigenlijk rijden we de Spécial en de kür ook weinig. Hier in Houten kunnen we als voorbereiding op Ermelo alle drie de proeven een keer oefenen en wat dingen uittesten.”

Losrijden

De ruiter is in zijn nopjes met de proef en met de score. “Dag één is in ieder geval gelukt”, vervolgt Hanzon lachend die naast zijn foutloze proef ook heel tevreden is over het losrijden. “Bij de indoorkampioenschappen in Ermelo en ook bij onze laatste wedstrijd in Uden was Helena met losrijden een beetje wild. Ik kon de galop amper doorkomen en in de wissels bokte ze me er bijna af. Als dat in de ring maar maar goed komt, dacht ik toen. Maar gelukkig kwam het goed. Dat moet geen standaard dingetje worden en vandaag ging het bij het losrijden gelukkig gelijk al fijn.”

Super relaxt

Het fijne gevoel van het losrijden kon Hanzon ook in de proef vasthouden. “Het ging mooi vloeiend en Helana was super relaxt. De eners waren heel mooi naar boven gesprongen en in de uitgestrekte draf pakte ze super aan. Eerder werd Helena daarin nog weleens wat loperig. Nu komt ze steeds meer op het achterbeen, gaat meer door het lijf en meer gedragen waardoor ze meer expressie krijgt in het voorbeen. En verder bleef ze ook in de uitgestrekte stap de hand mooi volgen.”

Video

Ook in de piaffe en passage liet de twaalfjarige merrie veel progressie zien. “De piaffe was mooi op de plek en de passage krijgt meer afdruk en expressie. Eerder hadden we voor mijn gevoel wel een hele goede passage maar als ik het dan op de video terug keek was het een beetje flauw. Nu was het ook voor het beeld mooi. In de piaffe-passage overgangen hebben we nu geen mispassen meer en blijft ze mooi in het ritme. Alleen in het achterwaarts raakte ik haar kwijt en het aangalopperen was iets gespannen. Maar ik heb echt fijn gereden en ben heel blij met de score.”

Richting kader

Met de recent behaalde scores lijkt het duo goed op weg richting het kader. Op de indoorkampioenschappen behaalden ze een B-kaderscore en Hanzon hoopt ook de internationale scores – die voor opname in het kader vereist zijn – te kunnen behalen. “Ik heb voor een aantal internationale wedstrijden ingeschreven en het is nog even afwachten of we mogen starten. Het wordt steeds beter en meer bevestigd. Een kaderplek zou erin moeten zitten.”

Hamelink zet hoogste Inter II-score neer

Jeroen Hamelink noteerde met Zanzibar (v. Rousseau) in de Intermédiaire II 67,79%. Die score leverde het duo de tweede plek op in het gecombineerde klassement.

Tuschinksi’s 3 en 4

De Grand Prix van Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) werd beloond met 66,58% en daarmee de derde plaats in het gecombineerde klassement. Ook op de vierde plek een zoon van Tuschinski: Cupido van Jonna Schelstraete. Zij kwamen uit op 66,25%.

