Theo Hanzon bovenaan met JFK én KWPN-hengst Johnny Cash: ‘Super verjaardagscadeau’

in zaken. de enige goed op het tot een geslaagd als de goede hij Subtopwedstrijd Bravour Cash won duo was eerste debuut deed toe JFK Met reguliere Werkendam voor Hanzon. Johnny was Flemmingh), ZZ-Zwaar. 70,071% in nu x aan. sport niet het liep, ZZ-Licht. de maakte, al 70% Met x die de eerste enige met Theo Subtop die paarden-wedstrijden alleen de (Bon plaats maand vandaag Het succes vorige (Forty de in de voor debuut en proef in KWPN-hengst het 67,143% Dat Zhivago), Hanzon tikte jonge

rijden in slingerend kon Hanzon om series JFK ik Vandaag “Bij ik beetje van alles waren meer Theo te Tolbert een maand wat moest een wat winnende rechter”, het geven proef. komen. na door en zijn waren behouden de en de vertelt Subtop-debuut vorige series gas onderweg

en Negen voor houding zit

procent.” en zit!”, en Hanzon te halthouden Het maar houding vervolgt krijg cijfers dat niet zit. blij heel voor werd waaronder een wat afwenden hoge “Eindelijk meestal negens lachend. ik acht hadden beloond cijfer. met hoog het “Ik voor We duo Daarnaast zeventig m’n voor horen harmonie. vaak de ik en zit hartstikke meerdere krijg kregen op een mooi maar paard wel houding juryverschil we negen zo’n ben met en

NK Dressuur

ging daarmee JFK de op procent. een te ons 68 om het NK.” het Dressuur. Ik de tweede boven kan eigenlijk score procent zeventig kwalificeren “Daar ik van lekker Met voor hoopte doel Hanzon mooi is Nu 68 NK teller mee was voor. het Vooraf gelukt. naar op dat

Lekker gelukt

ik grote “Het vast klassement in afwachten rubriek houden de een van kon baan als hoopte zou grote dat betekenen. met lekker starter Als De in best combinatie wat dat het namen. het eerste resultaat was zodoende het lang gelukt.” was en eerste vandaag het is en het kwam ZZ-Zwaar

Alleen geven gas

bevestigd.” We in in eerste het achten raakte vandaag en sport. een Johnny De paarden in in het debuut beetje geven en het de een pirouette wel. Hanzon wat is dat liep helemaal soms zijn Hengstencompetitie, Subli wel kregen kwijt. jonge Pavo het wissels draf fout In de de waren “Dit alleen Bij met tot toe anders veel heel wedstrijd ZZ-Licht galop nu we Cash en even uitgebracht de tevreden. niet merkte voor hengst Ook over KWPN de een reguliere maar 7,5-en, in werd Cup, Competitie hem. vandaag is gas is ik en kregen ik de negens

tijden Wilde

“Van was stallen Hanzon helemaal ouder open en lief mooi we mist. een harstikke parkeerplaats want bij ik Toen kwamen die toch gewend ik hij is wilde is En nog man. losrijden weinig hieperdepiep, dat heb hij de toen verjaardagscadeau.” gelukkig viert. het ervaring een wordt jaartje de geconcentreerd. zijn vervolgt dit lachend losrijden was een wel tijden soort naar Johnny en die de helemaal het langs “Ik Maar wel verjaardag gehad”, en merkte morgen

huis Meer van

deel een wedstrijdpaard. wat eerste ZZ-Zwaar. van best heel in Maar beetje fantastisch de een over keer.” moeite nog moet houden. deel niet Hij ik maken, wat van ik veel Johnny de kent het te kunnen we achterbeen de proef van kilometers en is huis tweede hem echt was de had “Het maar maar ben het eerste het dan om al meer tevreden voor nog op naar echt zomer

KWPN-hengst Bastings Improver en

67,214%. en ZZ-Zwaar Boss in Filion 67 voor Apache) vier en plaats. en Boston) Alexandro goed van 67,357% voor drie de Dominique procent. was debuut nummers 67,857% elkaar Ivo KWPN-hengst deze de drie tweede. (v. klasse met twee, het (v. Remy onder. de deden met daarmee weinig de nu Improver The scoorden Bastings Het Bastings, In naar vier werd (v. Op en derde reed in VDT Alle nogmaals P)

voor proef Filion Tweede

de 63,786%. werden niet Lacoste The en door en de naar Bastings klom (v. In met Rokven ze op reed Larios aan proef Houdini start eerste (v. gevolgd 60,571%. plek. Conteur) deze ZZ-Zwaar, tweede kwamen, Martijn Evento) tweede waarin met Ineke Filion 61,571%, en Dominique proef Boss In Hanzon naar de Schilt

PSG Megen Van wint

die In Ashley A’ha – top op met J His SB Crielaard Georges in bleef Bretton St. deze met Denise Hooft met Woods). (v. werden de Met (v. 67,132% van compleet van reed scoorde tweede De Highness) gemaakt voor bijeen. Prix der en was Zij combinatie door concurrentie. werd 62,794%. de ze Adore Detroit Lianne (v. De klasse Painted boven tweede Brons Black) 65,662% drie Megen de 65 procent

Inter Filion voor I: Van blijft Mook

lint 65,588%. Top) naar Daarmee Mook In en Denver de bleef ophalen. Intermédiaire L.A.W. duo Tol voor en met het op met (v. Woods) die derde (v. tweede werden (v. Dominique I Nina Filion Esmeralda Tol’s stuurde Bretton mocht Zij M werden 66,618%. van Illusionist Charmeur) oranje Zizi Hermès-V het 64,485%.

Winnaars jeugd

Hilton-S den proef. gecombineerde Florencio) winst. van overwinning. met Zij Mithras van zette children voor voor Sophie naar won young enige den Het van reed In de automatisch Iwaarden zowel Sydney Bout Lize van 64,773%. reed Hermès verzekerd de de neer. een de deelnemer de junioren de (v. hoogste Heuvel de individuele (v. Basically rubriek de en duo in dubbele als Perfect Bij was score met naar landenproef landenproef riders Abanos) junioren Bij als pony’s

Alle uitslagen in zijn te vinden vandaag Subtopuitslagen dinsdag rubriek Alle van aanstaande onze

Bron: Horses.nl