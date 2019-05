Theo Hanzon: ‘Dit is wel een nieuw pr-retje’

Theo Hanzon en Helena vh Goorhof (Gribaldi x Camus) laten er geen twijfel over bestaan dat ze een Grand Prix-combinatie zijn om rekening mee te houden. Na de overwinning gisteren in de Grand Prix met 71,63% waren ze vandaag op de tweede dag van de Subtopwedstrijd in Houten ook in de Grand Prix Spécial met grote afstand de beste. Naast de overwinning betekende de score van 71,17% ook een nieuw Spécial-record voor het duo.

Theo Hanzon reed een keer eerder, op het NK Dressuur van 2017, de Grand Spécial. “Dit was pas onze tweede Spécial en Helena liep harstikke fijn. Eigenlijk nog beter dan gisteren in de Grand Prix. Deze score in de Spécial is wel een pr-retje”, vertelt Hanzon lachend over zijn nieuw persoonlijk record in de Spécial van 71,17%.

Negen voor tweeërs

Het duo scoorde een negen voor de serie om de twee en achten voor de drafappuyementen. In de dubbeltellende eners sloop een kostbare fout. “Helena was iets scheef en dat wilde ik corrigeren. Toen vergat ik door te gaan met m’n been en misten we een wissel. Dat was wel even jammer maar totaal mijn eigen schuld.”

Positief jurycommentaar

“Maar ik ben super blij en tevreden. In de lijn met passage, uitstrekken en passage bleef Helena mooi in het ritme en de pirouettes waren beter dan gisteren. Toen nam ze het iets van me over en was het nét niet van mij. Nu waren ze mooier gezet en wel van mij”, zegt Hanzon die ook in zijn nopjes is met het positieve jurycommentaar. “Ze vonden het een mooi beeld en dat is natuurlijk heel fijn om te horen.”

Schelling en Schelstraete

In de Grand Prix U25 zette Jerney Schelling met Creator (v. Florencio) het beste resultaat neer. De score van 66,86% betekende de tweede plaats in het gecombineerde klassement. Het debuut in de Grand Spécial van Jonna Schelstraete en Cupido (v. Tuschinski) werd beloond met 66,70% en de derde plaats.

