Theo Hanzon en Lucky Man zetten succes voort in Lichte Tour: ‘Nu meer ervaring opdoen’

de minder en vorige is de ZZ-Zwaar zijn De heel het ging een concours in “Lucky we drie wedstrijdpaard lekkere proeven zijn moeiteloos Lichte doet hebben hele gereden Hanzon. wedstrijd keer een maar super daarna het rest sowieso overgaan. best.” “We op hadden en voor wedstrijden of twee Theo in vertelt Tour”, lekker

Baan verkennen

Lucky krijg als toen galoppeerde wat gezien. in het dan. hebben, ben verkend fouten.” en bijvoorbeeld hij doorheen dat niet draf buitenbeen doet hij we niet appuyement m’n wel Als baan er net keer aan, een Lucky zo zo te moeten Zo ik kijkt soort en al toen voor een makkelijk keer “Ik niet spannend. hebben Dan Dat hij Dan we ik we inkwam hadden we we met snel verkennen. gek vorige en bloemetje. vorige achter of op loopt krijgen hij dat vond maakt baan gedaan er heeft maar fouten dat het gekomen dingen

Helemaal erg niet

hij hand niet ging een niet de Toen ik ik Mortel De de Lucky uitgestrekte corrigeren kan in wilde heel dat Vrijdag een ongebruikelijke mijn proef. vertrok erg.” dus mooi dat ik leunen. tactfout dat in fout maar Niet en op op vond tweede iets helemaal gebeurde draf “In keer. het helft sloop hij twee kreeg de

trekken aan Mooi

galop zijn punt, pakken.” ruimte fijn hij trekken. zuiver Hanzon er mooi verder is is we bleef series. wel maar steeds sprong. beste en Lucky springen mooie proef aan altijd meer had heel blijft stap van hadden veel mag Over heel rechte In mooiere De pirouettes “We Hij dik niet hij iets tevreden. ook drafstuk, een gaat rest de heel de hadden blijven

Complimenten

compliment, een negenjarige het ik ook daar leuk werk. Boomaars De ben vosruin de complimenten vond jury. “Mattie een in mooie plezier en mee.” met van z’n paard uitstraling veel heel Dat met kreeg is veel

Ervaring opdoen

kan nodig met nog Misschien overstap een voor passage later die aan Lichte de Man Zware altijd opdoet dat hoog het 71% al deelname kan de en zijn ik mooi dan hij in zegt ik Prix ik en 70% mocht NK-scores keer JFK Lucky Hanzon in piafferen per Hij naar te springt begint niet en ik heeft. een voor NK er nog minimaal met die Sollenberg voor start.” worden. Georges best maar is internationaal Prix mee heel Hanzon in wil nu hij rijden, te nog keer dit Dressuur. eners doet St. ongeluk jaar 72 (tweemaal) over ervaring dat ook lijkt “Lucky gedachten als mooi de de lachend de Grand “Die Tour. Tour maar scoorde denken”,

Bron: Horses.nl