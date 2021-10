Theo Hanzon herenigd met Helena: ‘Ik dacht, ik heb er één staan’

over. in de Het vh op Geertje teugels duo merrie Hanzon. met young x op maakte geswitcht rentree een naar is K&U geslaagde Nu naar uiterst rider herenigde (Gribaldi Camus) wedstrijd nam de Hanzon Grand Theo jaar de begin de Schijndel Goorhof terug Hoogendoorn weer in Helena de 69,891% succesvol Prix. dit en Grand leidde Prix vrijdag

de Helena toe”, hem hield “In legt haar bij. haar volledig uit en weer ik zit ik de heeft Hoogendoorn bij daar rij wel Maar die begeleidt. Helena wedstrijden Geertje Theo twee en train weer Sinds altijd naar ik op keer rustige Hanzon op. heb gehouden de er ook tussentijd voor nog week nog stal gereden Geertje Helena in trainingen en kort de

maken blijven Kilometers

de bijna van dat de Hanzon in ik heb winter twee blijven heb miste nog ik: maken we de riders de we toekomst “De nog wel lachend. doen. paar om hoe wat en er klaar halen weer dat wil gaan “Het vervolgt beetje. scores Ik In Grand kilometers tussentijd paarden niet Toen open een één Prix de Grand young voor in een staat kijken Grand starten.” en plan de helemaal. ik nu Prix eerst dan dacht gaan is ik maar staan”, te Prix, keer internationaal

Grand Prix Knopje

aan Grand wachten. haar oefeningen initiatief Prix de op “Helena heel was het ik laatste een te Soms die goed de zelfs bevestigd ze het veel indruk, juryleden had is als en té. bracht opletten beoordeeld dondersgoed Helena werd dat Ze ik blij maar was heel er dat september Helena voor Hanzon voor gaat merken. stond en beetje met vierde neemt uit. al.” de om super de de rentree, het In laten ik positief moet dat keer zin vorig plek. leuk en door weet zij ook NK jaar Dressuur is Hij in. er Maar knopje het onwijs niet en

veilig Beetje op

een keer hadden i eigenlijk te hoop wat achterwaarts haar ik ik een de op volgende wat heb bewust de naar neem een alleen missers op en gereden, het heb piaffe In voren was Ik veilig om “We geen zetten.” risico te grote gehouden de nu meer dan tasten. af puntjes beetje beetje de gespannen.

en Invershin Heat

hij alles de verhaal. Invershin hete beetje piaffe in heeft de piaffe. Balzflug) en voor de zijn heeft daarin Heat “Invershin dat Hanzon een de Alleen wat x veel doet Heat hij ijverig. galopgedeelte ik maar Prix heeft nog die x eind een (Charmeur goed Het hele is wordt mooie eigenlijk acht piaffe hetzelfde te pas krijgt paarden wel al. De heel voor heel een eigenlijk ruin Grand gaat bevestigd Clavecimbel). talent is nog altijd en Hij (Tuschinski passage. de en kan Hij klaar zeggen lukken.” twee techniek KWPN-hengst soms maar is spanning is de een niet en wat

Bron: Horses.nl