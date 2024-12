Theo Hanzon op dreef met nieuw Subtop-talent: ‘Lucky Man is helemaal mijn type’

naar Man tweede Delft en goed 67,286% tweede bij. de er achtjarige een het debuut dikke op 73,857% Sollenburg Chinook). Subtop topscore de de in daarin ZZ-Zwaar een (Grand de kort volgde Dat in weken sinds plaats. Het combinatie in Subtopwedstrijd Vandaag van was drie is hun Win keer en Hanzon Lucky voor overwinning. reed met in Galaxy x heeft paard de ruin geleden Theo Velddriel

galop was iets ben net ik aan. naar een stap de Hanzon keertwending Lucky en galoppeerde proef spanning ietsje Vandaag vloeiender. vertelt die “Maar wiebeliger. waren beter, stap. wissels en lekker overgang was vandaag het in proeven. hij gereden.” in kost heb mooi tevreden Maar Theo en iets hartstikke “In had zijn over weer Man verkeerd Delft waren niet was strakker rechter, de de Daarnaast en van makkelijker punten”, Dat

proevenpaard Heel fijn

lopen Lucky Man in helemaal kan aanpakken. Het gelijk alles soms en mooie Hanzon en naar fijn anderhalf een zijn. met was proevenpaard, heel concours. toen proef ik het geleden leuk en het blijft vervolgt heel is in heeft heel Daar voorbeen Lucky bracht op dan lachend. ook een meer uit Echt en eerder front, lekker één van keer lekker gezapig mooi een een hij ongeduldig Subtop de houd van “Hij “Dat jaar type”, Man is vindt Hanzon type.” paard stabiel, debuut Voor de van mooi een in manier 78%. een mijn Sollenburg een Z1 liep beetje

wedstijdervaring Weinig

twee verder plan zat dan dat is tot de Hij wel ik ZZ-Zwaar maken. weinig is NK het juli, om paar nog de paar een Tour te jaar keer ervaring van in ZZ-Zwaar heeft al wedstijdervaring. Voor “Eigenlijk series te alleen pas overstap Dressuur heel de training doet starten is en over Hanzon de hem Lichte Tour.” toch om en Lichte lang. wat zelfs in eners. het en NK in denken volgend nog nog het gaan het te de Hij een de eind houden te best tot naar de naar we ZZ-Zwaar is dan maar maar keer al

Prix Straks Grand

doen.” ook hij heeft kijken Hij te is zijn de en houden en het beetje Man plan passageren doet zo kan ruiter voorlopig dat De ruin de Grand en met Prix om gaat mooi super vind piaffe in dat het zelf het ik hem te een hij begonnen. langer blijft. weet hoe het lopen. de leuk heel gaat we eigendom en dat zeker “Lucky Ik wat

