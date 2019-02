Theo Hanzon op NK-koers: ‘Zware Tour wordt misschien iets moeilijker’

Met gisteravond de finale van de KWPN hengstencompetitie in Den Bosch en vanochtend vroeg de Subtopwedstrijd in Velddriel was het een korte nacht voor Theo Hanzon. Maar niet voor niets: hij reed Helena vh Goorhof (v. Gribaldi) in de Grand Prix naar fraaie score van 70,49%. Daarmee won het duo met overmacht het gecombineerde klassement Zware Tour.

“Ik ben er helemaal blij mee en van één jurylid kregen we zelfs ruim 72 procent. En eerlijk gezegd is die score ook meer volgens mijn gevoel. Helena trok er aan, het was foutloos en al weer beter dan de vorige keer”, vertelt Theo Hanzon die met Helena vh Goorhof na een lange wedstrijdpauze nu weer de tweede wedstrijd reed.

Mooi vergelijkingsmateriaal

Nadat Hanzon de Gribaldi-merrie thuis doortrainde maakte het duo afgelopen december een geslaagde terugkeer in de ring. Toen kwam het resultaat uit op 71,522%. “Een van de juryleden die we toen hadden, jureerde vandaag ook dus dat is mooi vergelijkingsmateriaal. Bij hem zaten we toen op 70 en nu op ruim 72 procent.”

Zó fanatiek

Hanzon is heel blij hoe Helena bleef aantrekken in de ring. “Helena was echt super fanatiek en ik kon er in de piaffe en passage heel mooi aan blijven rijden. Ze was zelfs zó fanatiek dat ze een keer te vroeg aanpassageerde maar dat heb ik maar gelaten. Liever dat dan dat ze niet aanpakt. En tegenwoordig kan ik haar instelling goed handelen en voor me gebruiken. Dat zie je nu ook in de punten terug”, zegt Hanzon die ook mooi gesprongen series en kleine pirouettes liet zien. Daarnaast leverden de drafappuyementen achten op. “Die tikken als dubbeltellers natuurlijk lekker aan.”

Indoorkampioenschappen

Nu de combinatie weer twee 70 procent plus-scores bijeen gereden heeft, heeft Hanzon het besluit genomen om volgende maand met Helena naar de KNHS Indoorkampioenschappen te gaan. Daar won hij met de merrie eerder al de titels in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour. “In de Zware Tour wordt het misschien wel iets moeilijker maar we gaan er voor.”

