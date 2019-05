Theo Hanzon pimpt oude kür op en wint met dik 77 procent

Op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten won Theo Hanzon met Helena vh Goorhof (Gribaldi x Camus) alle drie de proeven en het duo kon maar liefst twee nieuwe persoonlijke records aan hun palmares toevoegen. Na de overwinning in de Grand Prix met 71,63% noteerden ze een nieuw Grand Prix Spécial-record van 71,17% en ook in de afsluitende kür op muziek ging het pr met de topscore van 77,438% flink omhoog.

Theo Hanzon benutte in Houten de mogelijkheid om meerdere dagen achter elkaar wat dingetjes uit te proberen. “De eerste dagen heb ik wat langer losgereden en vandaag begon Helena bij het losrijden gelijk al heel relaxt. Daardoor moest ik voor m’n gevoel de tijd een beetje vullen. Ik merkte dat ze een klein beetje moe was maar we hadden geen fouten en dit was een goede generale voor het NK.”

Vijftien jaar oude kür

Hanzon reed dezelfde kür die hij vijftien jaar geleden al reed met zijn toenmalige Grand Prix-paard Idar (v. Darwin). “Toen reed ik pas net Grand Prix en de originele lijnen waren best makkelijk. Nu heb ik de lijnen wel wat moeilijker gemaakt en dat komt perfect uit met de muziek. Er zit nu een piaffe-pirouette, een serie in een bochtje en een appuyement in passage met daartussen piaffe in. We hadden nu 80 en 85% voor het artistieke gedeelte dus dat is super aangeslagen. Met een lage moeilijkheidsgraad zie je dat de scores achterblijven en voor hogere scores moet het toch moeilijker.”

Niks te wensen

“Ik ben een beetje van het safe maar dan kom je nooit een stap verder. Nu hing er niks vanaf en konden we het mooi uitproberen”, zegt Hanzon die hoopt over twee weken bij de titelstrijd in Ermelo ook door te kunnen dringen tot de kürfinale. “Dit was in ieder geval een goede voorbereiding. Nu nemen een beetje gas terug en daarna gaan we ons voorbereiden op het NK. En proberen deze lijn vast te houden. Het is duidelijk beter geworden ik denk dat het gevoel richting Ermelo niet beter had gekund. Voor nu heb ik in ieder geval niks meer te wensen.”

De Boer volgt

Shanda de Boer volgde op de tweede plek. Met haar Eastend’s Allstar (Tuschinski x Lector) verkeert ze al een tijd in goede vorm en vandaag noteerden ze 69,313%.

U25 voor Hamelink

Jeroen Hamelink won de kür Grand Prix U25. Daarin reed hij Zanzibar (Rousseau x Inspekteur) naar 70,625%.

Bron: Horses.nl